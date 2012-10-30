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    30 октября 2012

    Основой смартфона Samsung Galaxy S IV, возможно, станет однокристальная платформа с четырьмя ядрами Cortex-A15: Дебют смартфона состоится в первой половине следующего года

    23:5025

    Представлены 64-разрядные процессорные ядра серии ARM Cortex-A50: Не их ли собирается использовать AMD в серверных процессорах?

    20:5038

    Asoka называет PlugLink HD AV и PlugLink-ETH-500 самыми маленькими сетевыми адаптерами, использующими электропроводку: Модель PlugLink HD AV размерами 76 x 54 x 27 мм потребляет всего 1,3 Вт

    20:281

    Thanko выпускает мышь с подогревом: Цена мыши Thanko USHOTM04 — около $19

    18:3512

    В моноблочном компьютере Dell замечены процессоры Intel Celeron 1610T и Pentium G2020T: Оба CPU принадлежат к семейству Ivy Bridge

    18:321

    Asetek выпускает четвертое поколение замкнутых систем жидкостного охлаждения: Одновременно свет увидела новая версия ПО ChillControl

    18:023

    Камера Belkin NetCam Wi-Fi Camera with Night Vision оснащена сетевыми интерфейсами Wi-Fi 802.11b/g/n и Fast Ethernet: Камера Belkin NetCam Wi-Fi Camera with Night Vision стоит $130

    17:431

    Обновленные блоки питания Corsair Enthusiast Series TX V2 при небольшой нагрузке не пользуются вентилятором: Модернизации подверглись модели TX-650, TX-750 и TX-850

    16:359

    Хранилища Iomega StorCenter px2-300d и StorCenter ix4-300d рассчитаны на два и четыре накопителя соответственно: Хранилища Iomega StorCenter px2-300d и StorCenter ix4-300d предназначены для малого/среднего бизнеса

    15:38

    Arctic собирается выпустить беспроводную версию гарнитуры P402: Ожидается, что беспроводная гарнитура Arctic P402 будет весить 150 г

    14:35

    Kaspersky CapperKiller v.1.0.6 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Banker.Win32.Capper: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Banker.Win32.Capper

    14:25

    Процессорный охладитель Xigmatek Praeton LD963 высотой 44 мм рассчитан на процессоры с TDP до 115 Вт: Конструкция кулера Xigmatek Praeton LD963 включает три тепловые трубки

    14:098

    WinGuggle v.2.4 - бесплатная утилита для просмотра серийных кодов продуктов Microsoft: Бесплатная утилита для просмотра серийных кодов продуктов Microsoft

    13:50

    AMD планирует выпуск многоядерных серверных процессоров AMD Opteron на 64-разрядной архитектуре ARM : AMD предложит рынку серверов x86-совместимые процессоры, новые APU и 64-разрядные процессоры ARM

    13:2726

    StatWin v.8.7.5 - набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows: Обновился набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows

    13:15

    Teamviewer 7.0.719 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    12:48

    PeaZip v.4.7.3 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    12:40

    Windows Phone 8 интегрирована со Skype и SkyDrive: Windows Phone 8 позволяет устанавливать на начальный экран «живые» приложения

    12:32

    Android 4.2 добавляет многопользовательскую поддержку для планшетов: Среди главных нововведений можно выделить поддержку Miracast

    12:24

    ECS встроила в системную плату HDC-I2/E-350D гибридный процессор AMD E-350D: Основа новинки — чипсет AMD A45

    12:116

    Earth Alerts 2012.1.78 - бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени: Бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени

    12:05

    Windows 8 Codecs v.1.24 - сборники популярных кодеков для ОС Windows 8: Сборник популярных кодеков для ОС Windows 8

    11:30

    Tweak-8 v.1.0 Build 1000 - утилита для настройки и оптимизации работы Windows 8: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 8

    10:55

    Norton AntiVirus 2013 v.20.2.0.19 - базовая антивирусная защита для ОС Windows: Базовая антивирусная защита для ОС Windows

    10:20

    В Китае за $160 предлагается смартфон ZTE U950 на платформе NVIDIA Tegra 3: Пока аппарат предлагается на условиях предварительного заказа

    09:5511

    AIDA64 Extreme Edition v.2.70 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:45

    Новый PaintShop Pro X5 на русском языке — комплексное решение для дизайна и редактирования фотографий: С легкостью систематизируйте и редактируйте изображения, а также делитесь творческими замыслами

    09:10

    Выпущена версия 7.6 продуктов линейки Outpost Pro с поддержкой Windows 8: Agnitum представила обновленную версию Outpost Pro 7.6 с поддержкой новой Windows 8

    08:35

    KINGMAX MMP30: компактные SSD с контроллерами SandForce для ультрабуков: Типоразмер mSATA позволяет новинкам прописаться в широком спектре устройств

    08:10

    Решения ESET NOD32 поддерживают Windows 8: ESET сообщает о поддержке антивирусными решениями ESET NOD32 новой операционной системы Microsoft Windows 8

    08:001

    Датчик изображения OmniVision CameraChip OV5645 формата 1/4 дюйма разрешением 5 Мп предназначен для мобильных устройств массового сегмента: Датчик изображения OmniVision CameraChip OV5645 поддерживает видео высокой четкости

    08:001

    Твердотельные накопители Intel SSD 335 на 20-нанометровой флэш-памяти представлены официально: Накопители Intel SSD 335 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    07:3013

    Virtium анонсирует SSD серий StorFly CE, RE и XE: В семейство Virtium StorFly входят накопители, оснащенные интерфейсом SATA 3 Гбит/с

    07:156

    Корпус в форме куба acubic Abee RC07 рассчитан на системные платы форм-фактора microATX: В корпусе Abee acubic RC07 помещаются карты расширения длиной до 250 мм

    07:007

    Разрешение экрана планшета Google Nexus 10 равно 2560 x 1600 пикселей: Цена 10-дюймового планшета Google Nexus 10 — $399

    04:4530

    Обновленный планшет Google Nexus 7 с 32 ГБ флэш-памяти и поддержкой HSPA+ стоит $299: Google Nexus 7 с поддержкой 3G без контракта с оператором сотовой связи стоит $299

    03:0613

    Представлен смартфон Google Nexus 4: Смартфон Google Nexus 4 работает под управлением Android 4.2

    00:0468

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