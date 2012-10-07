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    7 октября 2012

    NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce GT 645M и GT 625M: Kepler и Fermi

    15:136

    Выход смартфона Google Nexus нового поколения ожидается до конца месяца: Партнером Google по выпуску смартфона Nexus выступает LG

    14:0211

    Немецкий суд решил, что Motorola Mobility не нарушила патент Microsoft: Ранее Motorola Mobility трижды проигрывала Microsoft патентные споры в немецких судах

    13:0911

    Фото дня: прототип сервера Facebook Open Rack: На плате сервера Facebook Open Rack есть два гнезда для x86-совместимых процессоров

    12:4610

    Представлено новое поколение платформы для хранилищ на процессоре Intel Atom: Платформа Miltead основана на процессорах Intel Atom D2550 и Intel Atom D2500.

    12:1610

    ii2P MyLOK+ выступает в роли флэш-накопителя и хранилища для паролей: Для индивидуальных потребителей MyLOK+ стоит $187,5

    08:005

    Synology говорит, что сетевое хранилище DiskStation DS2413+ ориентировано на фотографов: Сетевое хранилище Synology DiskStation DS2413+ рассчитано на 12 накопителей

    07:3014

    Google отзывает жалобу в отношении Apple: Без объяснения причин Motorola Mobility отозвала обвинения в нарушении патентов, выдвинутые против Apple

    07:158

    Microsoft приписывают намерение выпустить собственный смартфон: Хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам

    07:0029

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