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    9 октября 2012

    Планшет Ainol Novo Legend получил дисплей IPS, четырехъядерный CPU и ОС Android 4.1: Новинка оценивается в $240

    23:2120

    KFA2 подготовила слегка разогнанный вариант видеокарты GeForce GTX 650 Ti: Тактовая частота GPU 3D-карты на 41 МГц больше, чем у референса

    22:45

    В каталоге Intel появился процессор Pentium 997 и еще пять новых мобильных процессоров : Все новые модели, исключая Pentium 997, принадлежат поколению Ivy Bridge

    22:254

    Твердотельные накопители Apacer mPDM и mPDM-M рассчитаны на подключение в разъем на системной плате: Уже доступны ознакомительные образцы mPDM и mPDM-M

    20:328

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 650 Ti представлена официально: Стоимость изделия объявлена равной $149

    18:4015

    GeForce GTX 650 Ti OC Edition — вторая 3D-карта MSI на базе NVIDIA GeForce GTX 650 Ti: GPU новинки будет работать на чуть меньшей тактовой частоте, нежели GPU MSI GeForce GTX 650 Ti Power Edition

    17:26

    Princeton PTFB/WYF-19 — монитор для ценителей «квадратов»: 1280 х 1024

    16:3832

    Планшет Handheld Algiz 10X с 10-дюймовым экраном рассчитан на суровые условия эксплуатации: Продажи Algiz 10X компания обещает начать в январе будущего года

    14:348

    Толщина жестких дисков Toshiba серии MQ01ABF объемом до 500 ГБ равна 7 мм: Накопители Toshiba MQ01ABF предназначены для ультрабуков и других мобильных устройств

    14:048

    В игровой клавиатуре Logitech G710+ используются механические клавиши: Анонсирована игровая клавиатура Logitech G710+

    13:2528

    В серию Super Talent VSSD Bolt вошли твердотельные накопители объемом от 16 до 128 ГБ: Областями применения VSSD Bolt названы мобильные и настольные ПК

    13:05

    Elecom выпускает 18 моделей мышей, «оптимизированных» для Windows 8 и Windows RT: Начало продаж мышей Elecom M-BL18UB, M-BL19DB, M-TG08UL и M-TG09DL — середина октября

    12:515

    Miro v.5.0.4 - бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети: Бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети

    12:40

    Пятидюймовый смартфон HTC получит камеру разрешением 12 Мп: Стало известно кодовое название смартфона — DLX

    12:1110

    Process Lasso Lite v.6.0.1.52 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    12:05

    APU AMD Z-60 с TDP 4,5 Вт предназначен для планшетов с ОС Windows 8: Отгрузка APU AMD Z-60 заказчикам уже началась

    11:4617

    DesktopOK v.3.37 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    11:30

    При переходе на техпроцесс GLOBALFOUNDRIES 14nm-XM размеры чипов почти не уменьшатся: Новый техпроцесс позволит выиграть в энергетической эффективности

    11:2022

    DiskGetor Data Recovery 3.3.9 - программа для восстановления данных: Мощная программа для восстановления данных на носителях информации

    10:55

    iiyama XB2485WSU — 24-дюймовый монитор с соотношением сторон 16:10 и панелью типа IPS: Устройство комплектуется четырьмя видеовходами и четырьмя портами USB 2.0

    10:2527

    Online Armor Free v.6.0.0 - бесплатный персональный брандмауэр для Windows: Бесплатный персональный брандмауэр для Windows

    10:20

    Colorful оснащает iGame GTX 650 Ti кулером Flame Wars X: Изделие оценено в сумму около $190

    09:592

    Inno Setup v.5.5.2 - бесплатный установщик программ для Windows: Бесплатный установщик программ для Windows

    09:45

    Обновление агента Dr.Web Enterprise Security Suite: «Доктор Веб» сообщает об обновлении компонентов в продуктах Dr.Web Desktop Security Suite и Dr.Web Server Security Suite с возможностью централизованного управления

    09:10

    Новая узявимость Android: атака через NFC: Исследователи продемонстрировали новую уязвимость мобильной платформы Android

    08:353

    Entensys выпустила бета-версию UserGate Proxy & Firewall 6.0: Entensys сообщает о выходе бета-версии флагманского продукта UserGate Proxy & Firewall 6.0

    08:00

    В каталоге Xigmatek появился корпус для ПК Asgard 382: О цене Xigmatek Asgard 382 данных пока нет

    07:003

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