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    4 октября 2012

    На примере Inno3D GTX 650 Ti Gamer Extreme: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti базируется на GPU GK106-220: В распоряжении GeForce GTX 650 Ti окажется 128-битная шина памяти и 768 ядер CUDA

    23:465

    За последние три года объем поставок поддельных электронных компонентов в США вырос в четыре раза: Контрафактные электронные компоненты становятся серьезной проблемой

    18:579

    Samsung начинает выпуск однокристальных систем STMicroelectronics по нормам 32/28 нм: Samsung и STMicroelectronics участвуют в работе альянса International Semiconductor Development Alliance (ISDA)

    17:097

    Модули памяти TS4GKR72V3P объемом 32 ГБ стали самыми емкими в ассортименте Transcend: Компания Transcend представила модули оперативной памяти RDIMM DDR3-1333 и DDR3-1600 объемом 32 и 16 ГБ

    15:362

    Корпуса iPad mini оказались крепким орешком для производителей : У производителей пока плохо получаются корпуса для планшетов iPad mini

    14:5642

    В серию Logitec Skylink HD вошли домашние однодисковые NAS-серверы: Оснащение Skylink HD включает один порт Gigabit Ethernet и два порта USB 2.0

    14:08

    iiyama ProLite E2473HS и E2773HS: экономичные мониторы с низким временем отклика: Основой новинок стали панели типа TN

    14:005

    Графические процессоры 3D-карты PowerColor HD 7990 разгоняются до 925 МГц: Цену PowerColor HD7990 производитель не называет

    13:256

    Siliconarts называет RayCore первым в мире GPU, в реальном времени выполняющим трассировку лучей: Специалисты Siliconarts сделали то, что считалось невозможным

    12:5426

    Моноблочный ПК MSI Wind Top AP1612 оснащен дисплеем размером 15,6 дюйма: Оснащение WindTop AP1612 включает два порта Gigabit Ethernet

    11:4610

    Samsung требует пересмотра в деле против Apple, указывая на нечестность старшины присяжных : Велвин Хоган (Velvin Hogan), возглавлявший присяжных, скрыл некоторые детали своего прошлого

    11:1979

    11 октября Samsung представит смартфон Galaxy S III Mini: Премьера устройства состоится в Германии

    09:2118

    Поставки ноутбуков в сентябре резко пошли в гору: Даже сентябрьское оживление не смогло вытянуть результаты квартала

    08:0012

    Основным в будущем году в GLOBALFOUNDRIES называют 28-нанометровый техпроцесс: В будущем году GLOBALFOUNDRIES начнет выпускать продукцию по нормам 20 нм

    07:303

    Модули GainSpan GS1550M/MD соответствуют требованиям спецификации 802.11a/b/g/n и рассчитаны на диапазоны 2,4 и 5,0 ГГц: Максимальная скорость, поддерживаемая GS1550M/MD, равна 150 Мбит/с

    07:00

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