  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 октября 2012

    MSI FM2-A75IA-E53 — системная плата типоразмера Mini-ITX для процессоров AMD Trinity: Новинка поддерживает Wi-Fi и Bluetooth

    23:1414

    Высокая цена не дает ультрабукам «взлететь»: Аналитики IHS iSuppli вдвое уменьшили прогноз продаж ультрабуков на этот год

    19:2744

    Блоки питания серии COUGAR GX-S имеют сертификат 80PLUS Gold : Компания COUGAR представила блоки питания серии GX-S

    18:345

    Появились спецификации смартфона BlackBerry Aristo: четырехъядерный процессор и экран AMOLED диагональю 4,65 дюйма: Аппаратная основа изделия — однокристальная система Qualcomm APQ8064

    17:5027

    Samsung снова может продавать планшеты Galaxy Tab 10.1 в США: Суд отменил предварительный запрет на продажи планшетов Galaxy Tab 10.1 в США

    16:5012

    Fujitsu показала ультрабук и планшет под управлением Windows 8: Новинки, предположительно, появятся в продаже в октябре или ноябре

    15:547

    Корпус Lian Li PC-7H относится к категории mid tower: Рекомендованная производителем цена Lian Li PC-7H равна $119

    15:357

    Смартфон HTC One X+ представлен официально: емкость батареи увеличена, но аппарат стал даже чуть тоньше своего предшественника: Продажи HTC One X+ в Европе стартуют в этом месяце

    14:3512

    FM2A85X Extreme6 — флагманская системная плата ASRock для процессоров AMD Trinity: Изделие поддерживает установку 64 ГБ оперативной памяти и трех видеокарт

    13:4914

    AMD объявила о начале розничных продаж настольных APU серии A второго поколения систем; названы цены: Первые представители второго поколения APU A имеют до четырех x86-совместимых ядер Piledriver

    12:4414

    В будущем году Altera планирует выпустить 20-нанометровые FPGA: Выпускать 20-нанометровую продукцию Altera по технологии CMOS с монолитной подложкой будет компания TSMC

    11:276

    ELSA оснащает 3D-карту GeForce GTX 680 гибридным охладителем: Тактовая частота GPU ELSA GeForce GTX 680 Hybrid равна 1124 МГц

    08:007

    Geekbench 2.3.7 для Android — тестирование производительности более 600 устройств: Geekbench 2 поддерживает многоядерные процессоры

    01:374

    File Expert 5.0 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    01:35

    VidTrim Pro 2.0.15 — редактирование видео на Android: Программа дает пользователям мобильных устройств возможность разрезать видеоролики на части, сохранять отдельные кадры видео в виде графических файлов

    01:31

    ES File Explorer 1.6.2.1 — многофункциональный файловый менеджер для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    01:251

    YouTube 4.1.23 для Android улучшает кеширование роликов:

    01:25

    DMD Panorama 2.3 — бесплатные панорамы на iPhone: Оно автоматически склеивает несколько фотографий и делает места швов незаметными.

    01:03

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018