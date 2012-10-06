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    6 октября 2012

    Приняты спецификации NFC Analog: Новые спецификации, принятые NFC Forum, должны улучшить совместимость устройств

    19:534

    Foxconn отрицает сообщения о забастовке на фабрике, выпускающей смартфоны iPhone: По словам Foxconn, имели место небольшие инциденты, не повлиявшие на производственный процесс

    19:2012

    AMD не обманула — APU Trinity разогнали; и не до 6,5 ГГц, а до 7,3 ГГц: APU A10-5800K удалось разогнать до 7,3 ГГц

    18:2021

    Сетевое хранилище Synology DiskStation DS213air поддерживает беспроводное подключение: Процессор хранилища Synology DiskStation DS213air работает на частоте 1,6 ГГц

    17:568

    Coca-Cola, Apple и IBM возглавили список лучших мировых брендов : Опубликована новая редакция списка Best Global Brands

    16:118

    HDDLife for Notebooks v.4.0.189 - программа мониторинга жестких дисков ноутбуков: Обновленная версия программы мониторинга жестких дисков ноутбуков

    15:35

    Thaiphoon Burner v.7.5.5.0 Super Blaster - утилита для работы с SPD модулей памяти: Программа для работы с SPD модулей памяти

    15:001

    GPU Caps Viewer v.1.17.2 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    14:25

    Club 3D собирается выпустить 3D-карту Radeon HD 7990: По внешнему виду 3D-карта Radeon HD 7990 в исполнении Club 3D очень похожа на недавнюю новинку PowerColor

    14:042

    AMD Overdrive v.4.2.3 - программа настройки и мониторинга решений AMD: Программа настройки и мониторинга продуктов AMD

    13:50

    Analog Devices ADXL350 — первый трехосевой акселерометр MEMS с настраиваемым смещением во всем диапазоне рабочих температур: Цена ADXL350 — $4,57 за штуку

    13:175

    Fresh Diagnose v.8.66 - утилита для тестирования быстродействия ПК: Утилиты для тестирования быстродействия ПК

    13:15

    В контрактном производстве полупроводниковой продукции подъем сменился спадом: Аналитики разглядели изменения в сезонной закономерности спроса на элементную базу

    12:451

    Вирусная рассылка в Skype: «Доктор Веб» предупреждает пользователей о массовой рассылке вредоносной программы с использованием Skype

    12:40

    Метод атаки CRIME показал потенциальную уязвимость SSL-протокола: Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY

    12:05

    Сборщики iPhone 5 забастовали, протестуя против ужесточения контроля качества: Тысячи работников предприятия Foxconn, выпускающего iPhone 5, вышли на забастовку

    12:0474

    Windows- и Android-приложения с ускоренной обработкой графики доступны для загрузки на ПК через AMD AppZone: Благодаря сотрудничеству AMD с компанией BlueStacks пользователи смогут исполнять популярные Android-приложения на широком спектре устройств на базе Microsoft Windows 7 и Windows 8

    11:30

    Phottix анонсирует вспышку Mitros с ведущим числом 58, поддержкой TTL, HSS и беспроводного управления для камер Canon, Nikon и Sony: Ожидается, что цена вспышки Phottix Mitros не превысит $300

    11:055

    Adobe выпускает Acrobat XI с поддержкой облачных сервисов: Новое мощное решение для работы с PDF-файлами обеспечит высокую производительность на любых устройствах и платформах

    10:55

    Вышли "Колыбельные для iPhone и iPad" с функцией караоке: Приложение "Колыбельные для iPhone и iPad" от компании Bigtime DigitalLab

    10:20

    Mail.Ru Group запустила социальный браузер Амиго: Mail.Ru Group запустила альфа-версию браузера Амиго

    09:101

    Adobe представляет новейшие графические редакторы Photoshop Elements 11 и Premiere Elements 11: Обновленный интерфейс пользователя и инновационные возможности упрощают процессы редактирования, систематизации и публикации фото и видео

    08:35

    O&K Print Router обеспечит ускоренный вывод документов на печать: O&K Software сообщает о выпуске программы O&K Print Router 1.2

    08:00

    Nokia покинул вице-президент, ответственный за маркетинг и стратегию развития смартфонов: Nokia катится в пропасть?

    07:3027

    Nauticam выпускает подводный бокс для камеры Panasonic Lumix DMC-LX7: Ориентировочная цена подводного бокса Nauticam NA-LX7 равна $950

    07:00

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