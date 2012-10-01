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    1 октября 2012

    Apple упростила загрузку альтернативных карт для пользователей: магазине приложений AppStore теперь есть отдельный раздел, в котором собраны все картографические приложения.

    23:59

    Стали известны подробности о планшете HP ElitePad 900: платформа Intel Clover Trail обеспечивает до 10 часов автономности: Данных о цене HP ElitePad 900 пока нет

    23:3819

    В Сети появился перечень спецификаций смартфона BlackBerry Laguna: Если данные верны, то аппарат получит дисплей с плотностью пикселей 355 на дюйм и двухъядерный CPU

    22:253

    Мегафон и Яндекс откроют магазин мобильных приложений: Для потребителей магазин мобильных приложений GetUpps! откроется до конца осени.

    21:27

    Новая версия приложения My WebMoney 1.2 для Android: Приложение My WebMoney представляет собой семейство программ управления кошельками WM Keeper Mini

    21:24

    Главе Intel приписывают мнение, что ОС Windows 8 не готова к выпуску : Windows 8 не готова к выпуску, но все равно выйдет менее чем через месяц

    21:1736

    Facebook обновила Messenger для iOS: Facebook Messenger редставляет собой мобильную версию платформы Facebook Messages

    21:11

    Xi3 готовит два новых модульных компьютера: X3A и X7A: Базовые модификации X3A и X7A будут стоить менее $500 и менее $1000 cоответственно

    17:068

    Стала известна стоимость смартфона Samsung ATIV S на базе Windows Phone 8: Аппарат оценен в 550 евро

    16:0727

    iXBT.com поздравляет всех читателей со своим 15-летием! :

    11:1579

    Amazon вряд ли выпустит цветную электронную книгу в этом году : «Незрелость технологии» и конкуренция со стороны планшетов помешали планам Amazon

    11:081

    Lenovo использует APU AMD серии A в настольных ПК ThinkCentre M78 стоимостью от $449: Поставки настольных ПК Lenovo ThinkCentre M78 начинаются в этом месяце

    10:401

    Анонсирован планшет HP ElitePad 900 на платформе Intel x86 и Windows 8: HP ElitePad 900 — 10-дюймовый планшет для бизнеса и госслужащих

    09:5531

    Вспышка Metz mecablitz 52 AF-1 digital оснащена сенсорным экраном: О цене и сроке начала продаж вспышки Metz mecablitz 52 AF-1 digital данных пока нет

    09:4012

    ASUS приписывают намерение купить ASRock: Если сделка состоится, на рынке системных плат останется лишь два крупных игрока

    08:4520

    Повышение процента выхода годной продукции позволит выпускать 12-ядерные процессоры Intel Ivy Bridge E/EP: Объем кэш-памяти третьего уровня у 12-ядерных процессоров Intel Ivy Bridge E/EP будет равен 30 МБ

    08:309

    Электронная книга NOOK с подсветкой стала дешевле на $20: Электронная книга NOOK Simple Touch with GlowLight подешевела до $119

    08:153

    Parallella — суперкомпьютер стоимостью «менее $100»: Основой Parallella является архитектура Adapteva Epiphany

    08:0016

    Британские ученые использовали нанотрубки для создания голограммы: Использование нанотрубок поможет повысить разрешение голограмм

    07:454

    Основой 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 780 послужит не GK110: GeForce GTX 780 будет иметь от 2048 до 2304 ядер CUDA

    07:302

    LG Display подала в суд на Samsung из-за дисплеев типа OLED: LG Display требует запрет продаж устройств Samsung с дисплеями OLED и компенсации ущерба

    07:1521

    3D-карта Gigabyte GeForce GTX 680 Overclock Edition с 4 ГБ памяти занимает три слота: 3D-карта GV-N680OC-4GD стоит около $800

    07:003

    Обновление Instagram 3.1.0 для Android улучшает восстановление паролей: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    01:39

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    01:33

    Обновление BSPlayer для Android: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    01:22

    Dolphin Browser 6.1 для iPhone: Выпущена первая версия Dolphin Browser для устройств, работающих под управлением iOS.

    01:09

    GoodReader 3.18.2 for iPad — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    01:04

    Тим Кук извинился за карты плохого качества в iOS 6 : И пообещал доработать карты в скором будущем

    00:581

    StreamToMe 3.7.5 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    00:52

    Magic Piano 4.0.8 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    00:50

    Do It (Tomorrow) 1.9.0 — бесплатный ежедневник для iPhone : Эта программа превратит ваш iPhone в симпатичный дневник, в котором можно делать важные заметки о делах, которые предстоит сделать

    00:42

    Chrome 21.0.1180.82 для iOS поддерживает iPhone 5 и iOS 6 : Также повышены стабильность и безопасность

    00:32

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