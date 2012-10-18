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    18 октября 2012

    Миниатюрный ПК Foxconn NanoPC AT5250 оснащен двумя портами USB 3.0: Оперативную память и накопитель для NanoPC AT5250 надо покупать отдельно

    23:575

    Представлен мобильный компьютер Google Chromebook стоимостью $249 с экраном 11,6 дюйма: Время автономной работы Google Chromebook на процессоре Samsung Exynos 5250 заявлено равным 6,5 ч

    23:2716

    Nokia отчиталась за третий квартал: За три месяца было продано 77 млн. сотовых телефонов Nokia

    22:5325

    Игровой коврик ROCCAT Hiro имеет покрытие из кремнийорганической резины: Игровой коврик ROCCAT Hiro стоит 50 евро

    21:3014

    GIGABYTE F2A85X-D3H — системная плата типоразмера ATX для процессоров AMD Trinity: Новинка базируется на чипсете AMD A85X

    18:399

    Доход Intel в третьем квартале составил 13,5 млрд. долларов: В четвертом квартале Intel рассчитывает получить 13,1-14,1 млрд. долларов дохода

    17:427

    Olivetti подготовила тонкий лэптоп Olibook T14 Touch с сенсорным экраном: Корпус ноутбука выполнен из алюминия

    16:2510

    В корпусе Aresze PureFlow Healthy 7629 используются фильтры двойной очистки: Рекомендованная цена Aresze PureFlow Healthy 7629 — $50

    16:1315

    Блоки питания Enermax Triathlor FC представлены официально: Цена модели Triathlor FC ETA550AWT-M мощностью 550 Вт примерно равна $135

    15:14

    Samsung оценила ультрабук с сенсорным экраном Series 5 Ultra Touch в $810: В базовую модификацию ноутбука входит процессор Core i3, а за доплату предлагается Core i5

    15:058

    Универсальный роутер UPVEL UR-344AN4 поддерживает LTE в сетях «Мегафон» и МТС: Для подключения к Сети upvel UR-344AN4 может использовать ADSL2+, Ethernet и 3G/LTE

    14:196

    Первые процессоры AMD FX Vishera будут стоить от $125 до $199: Основой процессоров AMD FX Vishera является ядро Piledriver

    13:1933

    VueScan v.9.1.17 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    13:15

    3D-карта Galaxy GeForce GT 610 MDT рассчитана на подключение четырех мониторов с интерфейсом DVI-I: В 3D-карте Galaxy GeForce GT 610 MDT используются микросхемы IDT VMM1402

    12:507

    System Explorer v.3.9.7 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    12:40

    DU Meter v.6.01 - утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика: Утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика

    12:05

    Графический процессор 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 650 Destroyer TSI разогнан до 1071 МГц: Данных о цене и сроке начала поставок ZOTAC GeForce GTX 650 Destroyer TSI пока нет

    11:331

    Defraggler v.2.11 - бесплатный дефрагментатор с возможностью дефрагментации только выбранных файлов: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    11:30

    Толщина внешнего оптического привода Transcend TS8XDVDS-K — всего 13,9 мм: Компания Transcend утверждает, что ее внешний оптический привод TS8XDVDS-K является самым тонким в мире

    11:1214

    HeavyLoad v.3.2 - утилита для тестирования работы ПК в стресс-условиях: Утилита для тестирования работы ПК в стресс-условиях

    10:55

    Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0»: эмоциональные технологии: Компания «1С-Битрикс» представила новую версию продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0»

    10:20

    Обновление программного обеспечения для Fujifilm X10 до версии 2.00. : Обновилась прошивка для Fujifilm X10

    09:45

    "Платежный сканер" теперь позволяет оплачивать квитанции Мосэнерго и МГТС: ООО "Мобильные платежные сервисы" выпустило "Платежный сканер" 1.0.2

    09:10

    «ЛитРес» разработал первую в России прошивку для ридера: ЛитРес объявляет о выходе нового программного обеспечения для ридера LitRes: touch

    08:35

    Кража коммерческой тайны обошлась в миллиард долларов: Zynga подала иск против Алана Патмора

    08:00

    На следующей неделе Nikon может представить объектив 70-200mm f/4 со стабилизатором нового поколения: Ориентировочная цена объектива Nikon 70-200mm f/4 VR — $1200

    07:3018

    На внешний вид планшета Apple iPad получен патент: Apple запатентовала «прямоугольник с закругленными углами»

    07:0079

    Новая версия клиента Twitter 3.4.2 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    01:00

    HDR Camera 2.26 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    00:51

    Альфа-Банк выпустил банковское приложение для Bada: Прямо на экране телефона можно ознакомиться с курсами валют, узнать о местонахождении ближайших отделений

    00:07

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