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    3 октября 2012

    Крышка ультрабука Panasonic CF-AX2 вращается на угол более 300 градусов: Лэптоп управляется ОС Windows 8 и поступит в продажу 26 октября

    23:4322

    Archos пополнила семейство бюджетных планшетов Arnova моделью GBook: Изделие укомплектовано одноядерным CPU частотой 1 ГГц

    22:491

    AMD показала бесшумный ПК на APU A10-5700: Тепло от APU A10-5700 к алюминиевому корпусу-радиатору отводится по тепловым трубкам

    22:2421

    Объем карточек Eye-Fi Pro X2 достиг 16 ГБ: Карточка Eye-Fi Pro X2 Class 10 объемом 16 ГБ стоит $100

    20:363

    Core i7-3940XM и QUADRO K3000M доступны в ноутбуках ORIGIN: Всего три новых процессора и три новых видеокарты

    17:149

    В этом году продажи MacBook Air составят 39% общего объема поставок ультратонких ноутбуков: В будущем году доля MacBook Air сократится до 28%

    16:2817

    Nokia продает свою штаб-квартиру в Финляндии: Стоимость штаб-квартиры Nokia составляет 200-300 млн. евро

    15:4848

    Под маркой iFrogz представлена портативная акустическая система Boost Plus: В корпусе iFrogz Boost Plus находится пара излучателей мощностью по 2 Вт каждый

    14:5312

    Дисплей Samsung Galaxy S III превосходит дисплей Apple iPhone 5 по цветовому охвату: Дисплей Samsung Galaxy S III тоньше дисплея Apple iPhone 5

    14:2450

    Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 660 Ti c 3 ГБ памяти оценена в 329 евро: Объем памяти 3D-карты на 1 ГБ больше стандартного

    14:194

    Специалисты TDK увеличили плотность магнитной записи до 1,5 Тбит/кв.дюйм, что позволит выпускать HDD объемом 10 ТБ: В серийное производство разработка TDK пойдет в 2014 году

    14:0126

    Модули памяти Super Talent DDR3 W16VA4G8M, W16VB8G8M, W160VEB8GM и W16MB8G8M имеют уменьшенные габариты и расчитаны на напряжение питания 1,35 В: Ширина модулей DDR3 Mini-RDIMM равна 82 мм

    13:35

    Блок питания Super Flower SF-500P14FG имеет пассивное охлаждение: Блок питания Super Flower SF-500P14FG имеет сертификат 80 Plus Platinum

    13:007

    Охлаждающая подставка для ноутбуков Cooler Master NotePal I300 украшена светодиодной подсветкой: В NotePal I300 используется 160-миллиметровый вентилятор

    12:381

    Galaxy готовит 3D-карту GeForce GTX 650 Ti GC 1GB: По новым данным, NVIDIA GeForce GTX 650 Ti получит 768 универсальных процессоров, а не 576

    12:25

    В мониторе AOC i2757fh используется 27-дюймовая панель типа IPS: Цена AOC i2757fh — $349

    12:227

    PQI U822V Speedy — скоростная версия «флэшки» U822V с интерфейсом USB 3.0: Максимальный объем памяти USB-диска — 32 ГБ

    09:50

    NVIDIA представила видеокарты GeForce GTX 670MX и GTX 675MX для мобильных ПК : Обе видеокарты основаны на архитектуре Kepler

    08:306

    Внешний жесткий диск Silicon Power Diamond D03 получил интерфейс USB 3.0: Производитель представляет на Diamond D03 трехлетнюю гарантию

    07:302

    Серию вентиляторов Noctua A открыли модели NF-A4x10 FLX, NF-A6x25 FLX и NF-A9x14 PWM : Рекомендованная цена NF-A4x10 — 12,90 евро, NF-A6x25 — 14,90 евро, NF-A9x14 — 16,90 евро

    07:009

    Hide Files 1.5 защищает данные на Android: Если на вашем мобильном устройстве хранятся конфиденциальные данные, будет не лишним позаботиться о сохранности этих файлов

    00:56

    Новая версия Maxthon Mobile 2.7.3.1000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    00:54

    SugarSync 3.02 для iOS упрощает синхронизацию данных: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    00:49

    Paragon NTFS и HFS+ 1.9 для Android автоматически подключает NTFS и HFS+ разделы: С помощью приложения пользователи смартфонов, планшетов, медиаплееров и других устройств с Android могут обмениваться любыми данными с компьютерами под управлением OSX и Windows.

    00:43

    Хаос-контроль для Android, WP7 и Symbian помогает упорядочить свою жизнь: С этим мобильным приложением можно определять цели

    00:381

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