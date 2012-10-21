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    21 октября 2012

    В 10-дюймовом планшете GIGABYTE S1082 под управлением Windows 8 используется процессор Celeron: Аппарат может быть укомплектован как HDD, так и SSD

    23:5635

    Mercury Web Browser Pro 7.01 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    23:42

    Springpad 3.2.3 — онлайн-блокнот для Android: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    23:36

    Fujitsu оснастила планшет Stylistic QH77 под управлением Windows 8 процессором Intel Core i5: Ожидаемая стоимость новинки на домашнем рынке — около $2000

    23:1213

    Cypress объединяет в микросхеме PRoC-UI беспроводной интерфейс и емкостной ввод: Для связи с хостом PRoC-UI использует радиоканал на частоте 2,4 ГГц

    20:50

    Доход IBM в третьем квартале составил 24,7 млрд. долларов: Родоначальник отрасли персональных компьютеров тоже ощущает на себе замедление в мировой экономике

    20:2420

    Стала известна цена планшета Best Buy Insignia Flex: Цена позволит Insignia Flex конкурировать с Amazon Kindle Fire HD и другими планшетами

    19:56

    Продажи планшета Nexus 7 с 32 ГБ памяти начнутся 29 октября, но первые счастливчики уже получили новинку в свои руки: Цена Nexus 7 с 32 ГБ памяти — $249

    17:0916

    Из-за ослабления спроса контрактные цены на самые распространенные модули DRAM опустились ниже $16: Модуль DDR3 объемом 4 ГБ стоит $15,75

    16:0019

    Корпус Silverstone SST-PS08B вмещает до четырех 3D-карт длиной до 358 мм: Продажи PS08B начинаются в этом месяце по цене около $50

    15:157

    Снижение цен на флэш-память приведет в этом году к сокращению рынка в денежном выражении, уверены аналитики IHS iSuppli : Память типа NAND быстро вытесняет память типа NOR

    14:151

    Гибрид планшета и смартбука NEC LaVie Y приходится братом-близнецом Lenovo IdeaPad Yoga 11: Изделие сработано на аппаратной платформе NVIDIA Tegra 3 и управляется ОС Windows RT

    13:545

    ME-400 — очередной Wintel-планшет компании ASUS: Новинка займет положение между моделями Vivo Tab и Vivo Tab RT

    13:207

    Biostar комплектует системную плату NM70I-847 типоразмера Mini-ITX процессором Celeron: Устройство будет предлагаться по цене около 75 евро

    13:155

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