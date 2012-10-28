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    28 октября 2012

    AMD, Honeywell, Intel, Lockheed Martin и RSA/EMC сформировали альянс в области компьютерной безопасности: Целью Cyber Security Research Alliance являются согласованные действия всех участников отрасли в сфере защиты информации

    16:5718

    Начались продажи ОС Windows 8: Обновление Windows XP, Windows Vista или Windows 7 до Windows 8 Pro стоит $40

    14:20226

    AUO не теряет надежды начать серийный выпуск панелей AMOLED, на этот раз — в будущем году: Технологические сложности пока не позволили AUO освоить выпуск панелей AMOLED

    08:307

    GooPad mini — китайский ответ Apple iPad mini: Китайцы могут скопировать внешность, но под силу ли им создать индивидуальность?

    08:2577

    За квартал было отгружено почти 180 млн. смартфонов, Nokia покинула первую пятерку поставщиков: За год рынок смартфонов вырос на 45,3%

    07:4521

    Графические процессоры 3D-карты HIS Radeon HD 7970 X2 работают на частоте 1050 МГц: Оснащение HIS HD 7970 X2 включает два выхода DVI и четыре выхода mini-DisplayPort

    07:307

    Американские медики с помощью компьютерной игры учат детей управлять гневом: Обратная связь стала ключом к управлению эмоциями

    07:1515

    Ассортимент Sharkoon пополнили корпуса REX8 Value и REX8 Economy, принадлежащие категории midi-tower: Корпус REX8 Value имеет боковое окно

    07:002

    Беспроводной роутер ASUS RT-N12HP получил две съемные антенны с коэффициентом усиления 9 дБи: ASUS RT-N12HP может работать роутером, точкой доступа и беспроводным удлинителем

    00:0513

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