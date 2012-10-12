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    12 октября 2012

    Huawei Y300 — доступный смартфон с двухъядерным CPU частотой 1,2 ГГц под управлением Android 4.1: Аппарат оценивается в $250

    23:2117

    В линейку мобильных устройств ASUS Vivo под управлением Windows 8 вошел компактный ноутбук X202: В Европе эта же модель будет продаваться под названием VivoBook S200

    22:338

    Вышел новый клиент Google+ для Android с улучшенным поиском людей: При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    21:32

    Швейцарские железнодорожники договорились с Apple о лицензировании внешнего вида знаменитых часов: Условия договора между Apple и SBB не разглашаются

    19:3335

    Представлен водоблок EK-Supreme LTX CSQ: Цена EK-Supreme LTX CSQ примерно равна 35 евро

    18:074

    GIGABYTE GA-F2A85XM-D3H — системная плата типоразмера Micro ATX для процессоров AMD Trinity: Новинка оценена в $130

    17:429

    В продаже появились чехлы для iPad Mini: Выход iPad Mini ожидается до конца месяца

    16:016

    Microchip выпускает первый набор для разработчиков, желающих использовать флэш-память SuperFlash с параллельным интерфейсом : Набор Parallel SuperFlash Kit 1 включает две платы с микросхемами флэш-памяти

    15:383

    BenQ вывела на европейский рынок мониторы VW2230H и VW2430H на базе панелей типа VA: Разрешение ЖК-панели обоих мониторов — Full HD

    15:254

    Модуль хранения Acromag Xembedded XVPX-9756 поддерживает начальную загрузку по SATA/SAS и PCI Express: Модуль хранения Acromag Xembedded XVPX-9756 выполнен в типоразмере 3U

    15:14

    Смартфон Samsung Galaxy S III mini представлен официально: В Великобритании за новинку просят $370 евро

    14:2327

    Глава Amazon подтвердил, что устройства Kindle продаются по себестоимости: Amazon зарабатывает на изданиях в цифровой форме, а не на устройствах для их чтения

    14:198

    FlashGot v.1.4.8 - дополнение к Firefox для удобной загрузки файлов из сети: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной загрузки файлов из сети

    13:151

    ooVoo v.3.5.3 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    12:40

    WSUS Offline Update v.7.5 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    12:05

    Snapseed 1.5 для iPad упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    11:48

    "КонсультантПлюс: основные документы" 1.1 для Windows Phone 7.5 — кодексы РФ и правовые акты: Программа работает в двух режимах: онлайн и оффлайн.

    11:44

    Freescale анонсирует первый беспроводной микроконтроллер на ядре ARM Cortex-M0+: Микроконтроллер Kinetis KW01 предназначен для сетей сенсоров

    11:342

    PDF-XChange Viewer v.2.5.206 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    11:30

    Обновлен клиент Google+ для iOS: В последней версии приложения появилась возможность добавлять записи и комментарии с устройства

    11:20

    Springpad 3.2.2 — онлайн-блокнот для Android: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    11:00

    iLunascape 4.0 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    10:59

    GPU-Z v.0.6.5 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    10:55

    Logitech анонсирует продажи мышей Touch Mouse T620 и Zone Touch Mouse T400, и тачпэда Wireless Rechargeable Touchpad T650: Устройства Logitech Touch Mouse T620, Zone Touch Mouse T400 и Wireless Rechargeable Touchpad T650 рассчитаны на работу с Windows 8

    10:326

    Acronis значительно снижает время простоя при восстановлении виртуальных машин VMware vSphere: Новая версия Acronis vmProtect позволяет быстрее и эффективнее восстанавливать виртуальные машины из хранилищ любого типа, включая облачные

    10:20

    Новая версия «1С-Битрикс: Сайт конференции 11.5» - мобильность и социальные коммуникации: Представлена новая версия «1С-Битрикс: Сайт конференции 11.5»

    09:45

    Samsung готовит смартфон Galaxy Premier с двухъядерным CPU и дисплеем Super AMOLED диагональю 4,65 дюйма: Аппарат работает под управлением ОС Android 4.1

    09:309

    ABBYY PassportReader SDK повышает эффективность обработки документов, удостоверяющих личность: ABBYY сообщает о выпуске новой версии решения для сканирования и распознавания данных с любых документов, удостоверяющих личность

    09:10

    Stimulsoft Reports 2012.2 - новая версия генератора отчетов: Вышла новая версия генератора отчетов

    08:35

    Звонки на городские и мобильные прямо из Почты Mail.Ru и Моего Мира : В новой версии Веб-Агента появилась возможность звонить на городские и мобильные телефоны

    08:00

    Микроконтроллер Kinetis KW20 позволяет одному устройству быть членом двух сетей ZigBee одновременно: Основой KW20 является ядро ARM Cortex-M4

    08:00

    AMD предупреждает, что доход в третьем квартале окажется еще меньше, чем ожидалось ранее: Доход AMD за квартал снизится на 10%, а не на 1%, как ожидалось ранее

    07:306

    InterDigital и ASOCS объединили усилия в разработке IP-ядра, реализующего функции модема WCDMA/GGE : Использование готового IP-ядра позволяет ускорить и упростить разработку чипсетов

    07:15

    Ассортимент Telit пополнил модем EV-DO в виде карты расширения mini PCIe: Модем Telit DE910-DUAL mini PCIe поддерживает скорость загрузки до 3,1 Мбит/с

    07:001

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