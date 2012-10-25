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    25 октября 2012

    ARM, Red Hat и AppliedMicro объединились для разработки 64-разрядной серверной платформы: ARM, Red Hat и AppliedMicro готовят партизанский удар по рынку серверов

    22:0119

    Игровой ноутбук Gigabyte P2742G комплектуется Windows 8: Игровой ноутбук Gigabyte P2742G имеет экран Full HD размером 17,3 дюйма по диагонали

    21:411

    Samsung расширяет ассортимент карт памяти SD и microSD, включая в него модели объемом до 64 ГБ, развивающие скорость до 80 МБ/с: Компания Samsung представила новую серию карт памяти — Pro

    20:579

    В каталоге NVIDIA появились мобильные GPU GeForce GTX 680MX, GTX 675MX и GTX 670MX: Мобильные GPU NVIDIA GeForce GTX 680MX, GTX 675MX и GTX 670MX имеют по 2 ГБ памяти GDDR5

    17:4511

    В 27-дюймовом мониторе AOC m2752Pqu используется панель типа AMVA: Подставка m2752Pqu позволяет подобрать наиболее удобное для пользователя положение экрана

    14:1239

    Компания TSMC отчиталась за третий квартал: По нормам 28 нм TSMC выпускает 13% продукции

    13:181

    Hard Drive Inspector v.4.00 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    13:15

    Daphne v.1.53 - бесплатная утилита, позволяющая управлять системными процессами Windows: Бесплатная утилита, позволяющая управлять системными процессами Windows

    12:40

    fishCode Library (Free Note Edition) v.18.3 - бесплатный менеджер персональных данных и информации: Бесплатный менеджер персональных данных и информации

    12:05

    Ассортимент Transcend пополнили карты памяти 1000x CompactFlash: Карты памяти Transcend 1000x CompactFlash в режиме чтения развивают скорость до 160 МБ/с

    11:4213

    Total Uninstall v.6.2.2 - программа для полной деинсталляции установленных приложений: Программа для полной деинсталляции установленных приложений

    11:30

    К внешнему накопителю LaCie P'9223 Slim приложила руку компания Porsche Design: Размеры LaCie P

    11:1726

    RogueKiller v.8.2.0 - бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО: Бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО

    10:551

    Процессор AMD FX-8350 разогнан до 8,176 ГГц со всеми восемью активными ядрами: Как и остальные модели серии FX, процессор AMD FX-8350 имеет разблокированный множитель

    10:4427

    MediaInfo v.0.7.61 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    10:20

    Стратегия, которую AMD представит в ближайший понедельник, может пролить свет на интеграцию архитектур x86 и ARM в одном APU: В будущем AMD может интегрировать в APU радиочастотные компоненты мобильных устройств

    10:1031

    Skype v.6.0.0.120 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    09:45

    В следующем году появится совершенно новая версия планшета NEC VersaPro VZ: Под прежним названием будет продаваться совершенно другая модель

    09:401

    Atrise Lutcurve v.1.6.0 - программа для калибровки мониторов: Программа для калибровки мониторов

    09:10

    Новый Skype будет доступен вместе с Windows 8: 26 октября выходит новый Skype

    08:35

    Киберугрозы III квартала - угрозы для Android предпочитают «пряники» и «мороженое»: Киберугрозы III квартала: зловреды для Android предпочитают «пряники» и «мороженое»

    08:00

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