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    22 октября 2012

    Samsung разрывает долгосрочный контракт с Apple на поставку одного из ключевых компонентов iPhone и iPad: Samsung Display прекращает поставки дисплеев для устройств Apple

    22:2158

    EK Water Blocks объединяет в устройствах серии EK-D5 X-RES CSQ помпы и резервуары для СВО: Конструкция EK-D5 X-RES CSQ включает три отверстия с резьбой G1/4

    20:455

    Адаптер Icy Dock MB981U3N-1SA с интерфейсом USB 3.0 рассчитан на накопители с интерфейсом SATA и IDE : К MB981U3N-1SA можно подключить жесткий диск или твердотельный накопитель

    19:598

    AhnLab называет V3 Click «первым в мире персональным устройством защиты»: AhnLab V3 Click — концентратор USB, флэш-накопитель и антивирус в одном флаконе

    18:3612

    Sharp наращивает выпуск дисплеев IGZO, потребляющих в пять-десять раз меньше энергии, чем обычные жидкокристаллические дисплеи : Выпуск дисплеев IGZO освоен на второй фабрике Sharp

    17:1529

    Внешние накопители Seagate Backup Plus Portable for Mac и Backup Plus Desktop for Mac оснащены интерфейсом USB 3.0: Накопители Seagate можно использовать совместно с ПК под управлением Mac OS и Windows без переформатирования

    15:256

    WSCC - Windows System Control Center v.2.0.8.0 - программа управления системными утилитам из других сборников: Программа управления системными утилитам из других сборников

    15:001

    Toolwiz Care v.2.0.0.3600 - бесплатная программа для полной настройки и оптимизации ОС Windows: Бесплатная программа для полной настройки и оптимизации ОС Windows

    14:25

    Dictionary .NET v.5.4.4675 - небольшой бесплатный переводчик: Небольшой бесплатный переводчик

    13:50

    WinISO v.6.2.0.4674 - программа для конвертирования данных в формат ISO: Программа для конвертирования данных в формат ISO

    13:15

    Термопаста EverCool TC имеет теплопроводность 3,8 Вт/(м∙K): Паста EverCool TC-200 фасуется по 200 г

    13:0423

    VirtualBox v.4.2.2 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    12:402

    Ainex PA-044 позволяет заглушить вентиляционные отверстия в корпусе ПК: С помощь Ainex PA-044 можно снизить уровень шума и перекрыть пыли путь в корпус ПК

    12:2738

    DFX Audio Enhancer v.11.105 - программа для улучшения качества прослушиваемого аудио: Программа для улучшения качества прослушиваемого аудио

    12:05

    Выход процессоров AMD Opteron на ядре Piledriver ожидается в середине ноября: Первыми будут представлены процессоры серий Opteron 6200 и 6300

    11:5211

    Universal USB Installer v.1.9.1.3 - утилита для создания загрузочных флэшек с Linux ОС: Утилита для создания загрузочных Linux-флэшек

    11:30

    QTranslate v.4.0.0 - быстрый и простой в использовании переводчик текстов: Быстрый и гибкий переводчик текстов

    10:551

    Крупнейшим поставщиком лицензируемых GPU остается Imagination Technologies: За год поставки однокристальных систем выросли почти вдвое

    10:378

    mIRC v.7.27 - новая версия IRC-клиента: Новая версия IRC-клиента

    10:20

    RJ TextEd v.8.40 – бесплатный функциональный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    09:45

    SIV v.4.33 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    09:10

    IE10 для Windows 7 выйдет в ноябре: Новый Internet Explorer в ноябре

    08:353

    «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию защиты данных в зараженной системе: «Лаборатория Касперского» запатентовала новую технологию защиты

    08:00

    В серию игровых поверхностей Func Surface 1030 вошли модели L и XL: Особенностью Func Surface 1030 является возможность использования любой из двух сторон изделия

    07:153

    Название и минимальные характеристики Ultra HD утверждены официально: Устройства с поддержкой Ultra HD должны иметь разрешение не менее 8 Мп

    07:00100

    Pho.to Lab 1.82: более 400 бесплатных фотоэффектов для iPhone: Бесплатное приложение для создания веселых фотографий на iPhone и iPad

    01:29

    Spacedraw 1.0.6: 3D-моделирование на Android: Программа предназначена для создания трехмерных сцен, начиная с этапа моделирования и заканчивая экспортом готовых проектов.

    01:22

    Вышло обновление Mobbyway 1.0.46.22 для Android: С его помощью можно наблюдать на карте, где в данный момент находятся ваши близкие люди

    01:13

    Evernote 4.3 для Android с новым виджетом: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    00:30

    Adobe Reader 10.4.1 для Android — работа с PDF : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    00:12

    Handcent SMS 4.5 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    00:09

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