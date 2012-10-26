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    26 октября 2012

    Квартальный отчет Samsung: компания вдвое превзошла Apple по продажам смартфонов и получила 47,6 млрд. долларов дохода: Чистая прибыль Samsung в третьем квартале 2012 года — почти 6 млрд. долларов

    16:0043

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.12.4.5 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    15:35

    В Европе начинаются продажи мониторов BenQ BL2410PT: Основой монитора BenQ BL2410PT служит 24-дюймовая панель типа VA

    15:159

    Dropbox v.1.4.20 Final - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    15:002

    Arachnophilia v.5.5 Build 2712 - бесплатный HTML-редактор: Бесплатный и неплохой HTML-редактор

    14:25

    CCEnhancer v.3.6 - утилита, расширяющая возможности программы очистки дисков CCleaner: Бесплатная утилита, добавляющая в CCleaner поддержку новых программ

    13:50

    ASAP Utilities v.4.8.6 - надстройка для электронных таблиц Microsoft Excel: Надстройка для электронных таблиц Microsoft Excel, предназначенная для облегчения работы с программой и автоматизации

    13:151

    Super Utilities v.9.9.88 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    12:40

    Weather Watcher Live v.7.1.68 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    12:05

    Планшет Nexus 7 с поддержкой 3G «засветился» на сайте FCC: Выход обновленного планшета Nexus 7 ожидается в понедельник

    12:0124

    Самым доступным корпусом Corsair серии Carbide стала модель 200R: Новинка оценена всего в $60

    11:4510

    Amazon.com в третьем квартале нарастила продажи до 13,81 млрд. долларов, но понесла 274 млн. долларов убытка: Рост продаж Amazon.com за год составил 27%

    11:317

    Xfire v.1.150 - бесплатный пейджер для активных игроков: Бесплатный пейджер для активных игроков

    11:30

    K-Lite Codec Pack v.9.4.0 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    10:55

    MP3tag v.2.53 - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    10:20

    CrystalDiskMark v.3.0.2 - тестовая программа для сравнительного анализа быстродействия жестких дисков компьютера: Тестовая программа для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера

    09:45

    «Лаборатория Касперского» обезопасит Рунет на уровне доменов: «Лаборатория Касперского» обезопасит Рунет на уровне доменов

    09:10

    "Инвентаризация Компьютеров" 5.2 контролирует изменения на компьютерах и оповещает администратора о них: Новая версия позволяет производить постоянный мониторинг изменений на компьютерах пользователей

    08:351

    IDT представила буфер памяти DDR3-1866 с минимальным в отрасли энергопотреблением : Уже доступны ознакомительные образцы буферов IDT MB3518 и MB3516

    08:305

    "Пингви" поможет дошкольникам подготовиться к школе: Новое приложение позволит ребенку развить логику, память и внимательность

    08:00

    Специалисты Ortus Technology создали самый маленький в мире дисплей, имеющий разрешение 3840 x 2160 пикселей: Диагональ жидкокристаллической панели разрешением 3840 x 2160 пикселей, созданной в Ortus Technology, равна 9,6 дюйма

    07:4522

    Apple отчиталась за квартал: доход — 36 млрд. долларов, продажи iPad за три месяца сократились на 17%: За три месяца продано 26,9 млн. смартфонов iPhone

    07:3012

    Системные платы Biostar H61MGC, H61MHB и H61MLV2 на чипсете Intel H61 выполнены в типоразмере microATX: Платы Biostar H61MGC, H61MHB и H61MLV2 поддерживают процессоры Intel в исполнении LGA 1155 с TDP до 95 Вт

    07:154

    В Европе начались продажи мониторов Philips 237E4QHAD/00 с поддержкой MHL: В мониторе Philips 237E4QHAD/00 используется панель типа IPS

    07:005

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