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    19 октября 2012

    Слух: Huawei готовит смартфон с экраном диагональю 6,1 дюйма: Разрешение экрана составляет 1920 х 1080 точек

    23:4945

    AB24BT — самый производительный моноблочный ПК в ассортименте Gigabyte: Основой AB24BT является системная плата на чипсете Intel H61 Express

    21:3120

    Появились фото и характеристики трансформируемого ноутбука Gigabyte U2142 под управлением Windows 8: Стоимость Gigabyte U2142 стартует с отметки $999

    19:2922

    Intel приступила к поставкам процессора Core i7-3632QM: Максимальная тактовая частота CPU — 3,2 ГГц

    18:534

    Подробности о процессорах Intel Avoton: От двух до восьми ядер

    18:2210

    Logitec представила пишущий оптический привод для пользователей смартфонов и планшетов: Устройство поддерживает подключение как по Wi-Fi, так и по USB

    18:1021

    Colorful анонсирует 3D-карту GeForce GT 640 PRO X4, поддерживающую до четырех мониторов: Данных о цене 3D-карты Colorful GeForce GT 640 PRO X4 пока нет

    18:095

    В следующем году AMD выпустит 28-нанометровые APU третьего поколения Kaveri: В 2013 году все APU и GPU AMD будут выпускаться по нормам 28 нм

    16:4112

    Смартфон Oppo Find 5 c пятидюймовым дисплеем разрешением Full HD: первые фото: Предполагается, что стоимость изделия составит $475 за версию 16 ГБ и $520 за версию с 32 ГБ флэш-памяти

    15:5529

    Ассортимент ELSA пополнила 3D-карта GeForce GTX 650 Ti S.A.C: Кулер ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C имеет съемный вентилятор

    15:362

    Microsoft тоже отчиталась за очередной квартал — доход превысил 16 млрд. долларов: С грядущим выпуском ключевых продуктов в Microsoft связывают надежды на дальнейший рост

    14:526

    Sony закрывает фабрику в Японии, выпускающую сменные объективы: Одновременно будет уволено 2000 сотрудников Sony

    13:5616

    Transcend выпускает миниатюрный концентратор USB 3.0 с поддержкой быстрой зарядки мобильных устройств: Transcend HUB3 уже продается по рекомендованной цене $35

    13:172

    O&O DiskImage Professional Edition v.7.0 - программа для создания резервных копий на ОС Windows: программа для создания резервных копий важной информации и данных на компьютерах

    13:15

    За год доход Google вырос на 45% и в третьем квартале впервые превысил 14 млрд. долларов : Чистая прибыль Google по GAAP в третьем квартале этого года составила 2,18 млрд. долларов

    13:056

    BootIt Bare Metal v.1.12a - бут-диспетчер: Бут-диспетчер

    12:40

    BWMeter v.6.3.0 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    12:05

    Replay Music v.5.30 - программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3: Программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3

    11:301

    FontViewOK v.3.55 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    10:55

    Fujitsu комплектует планшет Arrows Tab Wi-Fi (QH55) ОС Windows 8 и CPU Intel Atom Z2760: Ориентировочная цена планшета — $1260

    10:4921

    Hotspot Shield v.2.74 - программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером: Программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером

    10:201

    VLC Media Player v.2.0.4 - программа для трансляции потокового видео по локальной сети: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    09:45

    Galaxy избавила видеокарту GeForce GTX 650 Green Edition от разъема дополнительного питания: Устройство работает на штатных частотах

    09:3011

    CoreTemp v.1.0 RC4 – небольшая бесплатная утилита для мониторинга температур процессоров Intel и AMD: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга температур процессоров Intel и AMD

    09:10

    Intel Processor Identification Utility v.4.55 - утилита для точной идентификации процессоров Intel: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    08:35

    Patriot Gauntlet 320: переносной HDD и беспроводное сетевое хранилище в одном корпусе: Адаптер Wi-Fi позволяет назвать новинку NAS

    08:154

    Найти квартиру для покупки можно через смартфон: ЮниКредит Банк разработал для смартфонов на базе iOS и Android бесплатное приложение Home Finder

    08:00

    AMD опубликовала отчет за третий квартал и план сокращения персонала на 15%: AMD завершила квартал с убытками в размере 157 млн. долларов

    07:15

    Z77 Extreme11 — флагманская системная плата ASRock: На плате ASRock Z77 Extreme11 есть четыре слота PCI Express x16

    07:0015

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile 3.0.23 для Android: В ней улучшено распознавание QR и Bar-кодов камерой

    00:47

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