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    13 октября 2012

    ASUS комплектует лэптоп VivoBook S400 сенсорным экраном и гибридным накопителем: Аппарат управляется ОС Windows 8

    20:0113

    Компания GELID обновила процессорный охладитель Silent Spirit : Продажи Rev. 2 Silent Spirit уже начались по цене $35

    18:353

    Alcatel анонсирует планшет One Touch Evo 7: Точная дата начала продаж планшетов Alcatel One Touch Evo 7 не названа

    18:023

    AMD приписывают намерение уволить до 30% персонала: AMD может объявить о сокращениях уже на будущей неделе

    17:1813

    Чип флэш-накопителя KINGMAX UI-05 виден через окошко в корпусе : Накопитель KINGMAX UI-05 выпускается в четырех вариантах емкости: 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ

    16:067

    GTX 650 Ti HAWK — третья видеокарта MSI на базе NVIDIA GeForce GTX 650 Ti: Тактовая частота GPU видеоускорителя — 1 ГГц

    15:34

    Сенсорный экран моноблочного ПК ASUS ET2220 распознает до 10 прикосновений одновременно: Размер экрана моноблочного ПК ASUS ET2220 равен 21,5 дюйма

    12:5210

    Число подписчиков информационно-коммуникационных услуг превысило шесть миллиардов : Цены на широкополосное подключение за три года упали на 75%

    08:0011

    AUO и E Ink подписали лицензионное соглашение сроком на 10 лет: Взаимное лицензирование позволит AUO и E-Ink использовать разработки друг друга

    07:003

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