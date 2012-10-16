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    16 октября 2012

    Серия игровых поверхностей Mad Catz G.L.I.D.E. включает четыре модели: Игровые поверхности Mad Catz G.L.I.D.E. оптимальны для мышей с оптическими и лазерными сенсорами

    19:5412

    В серию блоков питания Tacens Radix VI вошли модели мощностью от 550 до 850 Вт: Одновременно ассортимент Tacens пополнила пара блоков питания серии Radix Eco

    17:36

    LG M2352J-PM — 23-дюймовый монитор со встроенным адаптером Ethernet: Аппарат поддерживает технологию Smart TV

    16:4113

    Американские специалисты придумали, как увеличить объем оптических дисков до 2 ТБ: Прототипы носителей и устройств в компании Folio Photonics рассчитывают представить в течение года.

    16:3537

    Гибрид планшета и смартфона ASUS PadFone 2 представлен официально: Смартфон получил четырехъядерный CPU и дисплей Super IPS+ диагональю 4,7 дюйма

    15:1332

    Exceleram использует в модулях памяти серии X микросхемы памяти Hynix CFR: Серия Exceleram X включает восемь модулей и три набора модулей DDR3

    15:03

    Ассортимент Rosewill пополнили блоки питания SilentNight и Tachyon мощностью 500 и 550 Вт соответственно: Блоки питания Rosewill SilentNight и Tachyon мощностью 500 и 550 Вт имеют сертификат 80 Plus Platinum

    14:412

    ADATA анонсирует бюджетные твердотельные накопители Premier Pro SP600: Твердотельные накопители ADATA Premier Pro SP600 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    13:482

    Logitech начинает продажи беспроводной web-камеры Broadcaster Wi-Fi Webcam : Рекомендованная производителем розничная цена Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam — $200

    13:157

    В ближайшие недели Best Buy начнет продажи собственного планшета Insignia Flex: Размер экрана Insignia Flex — 9,7 дюйма

    12:405

    Kaspersky TDSSKiller v.2.8.13.0 - утилита для удаления опасных руткитов: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    12:402

    Recover My Files v.5.1.0 - программа для восстановления удаленных файлов в Windows: Программа для восстановления удаленных файлов в Windows

    12:05

    NetSetMan v.3.5.0 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    11:30

    Advanced SystemCare v.6.0.7 - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    10:55

    IObit Malware Fighter v.1.6 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    10:20

    J. River Media Center v.18.0.59 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    09:45

    Nitro PDF Reader v.3.0.4.6 - бесплатная программа для работы с PDF-файлами: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    09:101

    «Лаборатория Касперского» обнаружила миникибершпиона: «Лаборатория Касперского» обнаружила миникибершпиона

    08:35

    NVIDIA CUDA 5 еще больше упрощает программирование на GPU: Новая бесплатная версия включает новые инструменты, библиотеки и функции для более продуктивной работы разработчиков

    08:00

    Под маркой VTX3D представлена 3D-карта HD7990 с 6 ГБ памяти: 3D-карта VTX3D HD7990 с 6 ГБ памяти комплектуется подпоркой

    07:3012

    Планшеты на APU AMD Z-60 появятся не раньше чем через месяц: По оценке AMD, верхний предел цены планшета на базе Hondo — $899

    07:0010

    Paragon NTFS и HFS+ 1.10 для Android автоматически подключает NTFS и HFS+ разделы: С помощью приложения пользователи смартфонов, планшетов, медиаплееров и других устройств с Android могут обмениваться любыми данными с компьютерами под управлением OSX и Windows.

    01:36

    ConvertPad 2.3.00 — универсальный конвертер величин для Android: Эта программа может использоваться вместо калькулятора размерностей

    01:33

    Adobe Reader 10.4.0 для Android — работа с PDF : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    01:28

    CameraPro (CameraX) 2.30 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    01:22

    Обновление официального ICQ–клиента 4.0.0 для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    01:121

    TrueCaller 2.96 для Android позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    01:081

    Music Launcher 0.107 упорядочит аудиоколлекцию на Symbian: Данное приложение сортирует музыкальные композиции по папкам в автоматическом режиме

    01:03

    Nokia Battery Monitor 3.1 увеличивает время автономной работы: Приложение, которое показывает уровень заряда аккумулятора, а также приблизительное время работы устройства

    00:58

    Новая версия клиента Twitter 5.04 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    00:56

    aTypo Picture 3.75 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    00:53

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