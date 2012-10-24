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    24 октября 2012

    Планшет ASUS ME-400 представлен как VIVO Tab Smart: ASUS VIVO Tab Smart — это планшет Vivo Tab RT, но на платформе Intel Clover Trail

    23:555

    File Expert 5.02 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    23:42

    Hide Files 1.51 защищает данные на Android: Если на вашем мобильном устройстве хранятся конфиденциальные данные, будет не лишним позаботиться о сохранности этих файлов

    23:40

    Magic Piano 4.0.9 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    23:32

    Keeper Password & Data Vault 5.2 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    23:31

    Instagram 3.12 для iOS поддерживает iOS 6 и iPhone 5: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    23:25

    Apricorn Velocity Solo X2 превращает SSD с интерфейсом SATA в карту расширения для слота PCI Express: Цена Velocity Solo X1 — $49, Velocity Solo X2 — $99

    23:2323

    Songbird.me для iOS — для музыкальных фанатов: Среди особенностей Songbird.me можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    23:19

    Запущен московский SMS-портал: Городские сервисы стали доступны на всех мобильных телефонах

    23:15

    Вышел браузер iLunascape 2.0.2.0 для Android : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    23:13

    Вспышка Nikon Speedlight SB-N7 рассчитана на использование с камерами Nikon 1 V1 и 1 V2: Вспышка Nikon Speedlight SB-N7 стоит $160

    22:573

    Dell оснастила «мультисенсорный» монитор S2340T складной подставкой: В основе изделия — ЖК-панель типа IPS

    22:3811

    Беззеркальная камера Nikon 1 V2 представлена официально: Серию Nikon 1 V пополнила камера Nikon 1 V2

    22:3027

    Samsung предложила четыре варианта цветового оформления корпуса внешнего ODD SE-208DB: Устройство получает питание по интерфейсу USB 3.0

    21:413

    Lenovo готовит планшет ThinkPad X1 Helix c дисплеем разрешением Full HD и процессором Intel Core i7: Новинка засветилась в Китае

    21:0912

    Netgear начинает продажи беспроводных роутеров Centria WNDR4700 и WNDR4720: В роутерах Netgear Centria реализована функция резервного копирования данных

    20:541

    Новые эргономичные мониторы Samsung серии 2 и 4 ориентированы на корпоративный рынок: В серию 4 входит девять моделей мониторов Samsung, в серию 2 — одиннадцать

    19:312

    Линейка ультрабуков ASUS Zenbook пополнилась моделями UX42VS и UX52VS: Обе модели оснащаются дискретными видеокартами NVIDIA GT645M

    14:3516

    Нидерландский суд решил, что Samsung не нарушает патент Apple, Apple придется оплатить судебные издержки Samsung: Apple заплатит компании Samsung 325 000 евро

    14:3323

    DVDStyler v.2.3.2 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    13:50

    EK Water Blocks выпускает водоблок для 3D-карты EVGA GeForce GTX 680 FTW : Продажи EK-FC680 GTX FTW уже начались

    13:42

    Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 24/10/2012 - антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    13:15

    Объектив AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR представлен официально: Рекомендованная цена объектива AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR равна $1399

    13:146

    Dr.Web CureIt! 24/10/2012 - антивирусная портативная лечащая утилита от Dr.Web: Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    12:40

    VistaCodecs и Win7codecs - сборники популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    12:05

    Внутренний привод Pioneer BDR-208JBK записывает диски BD-R со скоростью 15x: Продажи Pioneer BDR-208JBK стартуют в начале ноября

    12:0017

    Ключевой патент Apple на эффект прокрутки «rubber-banding» признан недействительным: Американское патентное ведомство считает один из патентов Apple недействительным

    11:3641

    Ashampoo ClipFinder HD v.2.29 - бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах : Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    11:30

    RegScanner v.1.95 - бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows: Бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows

    10:55

    Camtasia Studio v.8.0.3 Build 994 - программа для захвата изображений и обработки видео-файлов: Программа для захвата изображений и обработки видео-файлов

    10:20

    Mirillis Action! v.1.12.0 - программа для захвата видео с экрана компьютера: Программа для захвата видео с экрана компьютера

    09:45

    Avast! v.7.0.1473 - популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    09:10

    Зафиксирован рост вредоносных программ, направляющих пользователей на фишинговые ресурсы: Компания ESET представляет рейтинг вредоносного ПО за месяц

    08:352

    LeaderTask Персональный Органайзер 7.5 - управление делами стало еще удобнее: "Органайзер ЛидерТаск" объявляет о выходе обновленной версии программы для управления делами, проектами и контактами

    08:00

    Эффективность стабилизатора объектива Nikkor AF-S 70-200mm f/4G ED VR производитель оценивает в пять ступеней экспозиции: Официальная премьера объектива Nikkor AF-S 70-200mm f/4G ED VR ожидается через несколько часов

    04:3818

    ASUS оснащает моноблочный ПК ET2300 интерфейсом Thunderbolt: Интерфейсом Thunderbolt предложен в виде опции для моноблочного ПК ASUS ET2300

    04:245

    Основным для ведущих производителей DRAM в будущем году станет 20-нанометровый техпроцесс: Samsung и Hynix постепенно смещают центр тяжести с выпуска памяти DRAM для персональных компьютеров

    04:123

    Broadcom за год смогла увеличить доход на 8,7% и впервые заработала на мобильных решениях миллиард долларов за один квартал: Broadcom отчиталась за третий квартал 2012 года

    03:44

    Спецификации камеры Nikon 1 V2 появились накануне ее выхода: Продажи Nikon 1 V2 начнутся в ноябре

    03:089

    Apple представила новое поколение моноблочных компьютеров iMac: Продажи младшей модели стартуют в США в ноябре, старшей — в декабре

    03:0077

    Трехканальная акустическая система Microlab М910 имеет цифровой вход: Выходная мощность Microlab М910 — 2 х 10 Вт + 25 Вт

    02:404

    Apple представила лэптоп MacBook Pro 13 с дисплеем Retina: По количеству точек на дюйм экрана новинка перещеголяла старшую модель

    01:5914

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