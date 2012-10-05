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    5 октября 2012

    До конца года ожидается выход беззеркальной камеры Nikon 1 V2: Подтверждением скорого выхода Nikon 1 V2 считается снижение цен на Nikon 1 V1

    20:0011

    MSI готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 650 Ti Power Edition на печатной плате собственной разработки: Ожидается, что цена MSI GeForce GTX 650 Ti Power Edition будет примерно равна $160

    19:243

    Снижены цены на Radeon HD 7770 и HD 7850 : $120, $160, $190

    18:018

    GIGABYTE выпустит две разогнанные 3D-карты на базе NVIDIA GeForce GTX 650 Ti: Тактовая частота GPU новинок составит 1032 МГц, почти на 100 МГц выше, чем у референса

    16:352

    Razer продолжит работу над проектом планшета «Project Fiona»: Этого хотят почти 22 тысячи пользователей Facebook

    16:224

    ABBYY FineScanner 1.5 для Apple iOS работает с Яндекс.Диском: Приложение ABBYY превращает снимки, сделанные камерой iPhone, в документы высокого визуального качества

    16:01

    IBM не забывает о ленточных накопителях — в ноябре ожидается выход модели TS1060 с поддержкой картриджей LTO-6: Для подключения к хосту TS1060 имеет два порта FC 8 Гбит/с

    15:5429

    Polycase выпускает корпус для мини-компьютера Raspberry Pi: В корпусе есть все необходимые отверстия для разъемов Raspberry Pi

    15:059

    Acer выводит на европейский рынок 27-дюймовый монитор S275HL на базе панели типа IPS: Новинка оценивается в 329 евро

    14:5713

    Начиная со следующей недели, корпус Enermax Ostrog будет доступен в белом варианте: Корпус ECA3253-WB категории mid tower характеризуется габаритами 480 x 200 x 460 мм

    14:311

    Sony останавливает продажи планшетов Xperia — в части устройств обнаружен производственный дефект: Продажи планшетов Sony Xperia приостановлены месяц спустя после их начала

    14:038

    BitFenix окрашивает контроллер Recon и вентиляторы Spectre Pro в белый цвет: Подготовка к зиме у BitFenix в полном разгаре

    13:434

    Ассортимент ASUS пополнился 3D-картой GeForce GTX 670 DirectCU II с 4 ГБ памяти : Ожидаемая цена 3D-карты ASUS GTX670-DC2-4GD5 — около $450

    13:104

    Миниатюрный инфракрасный приемопередатчик, созданный в институте Фраунгофера, обеспечивает скорость 1 Гбит/с: По мнению немецких специалистов, у инфракрасного интерфейса есть будущее

    12:1010

    Беспроводная web-камера Logitech замечена в продаже: Цена беспроводной web-камеры Logitech — $180

    11:352

    Портативная беспроводная точка доступа ADATA DashDrive Air AV200 оснащена слотом SD и портом USB: Рекомендованная цена DashDrive Air AV200 на европейском рынке примерно равна $70

    11:151

    Отредактировать WebM теперь возможно с Video Splitter 3.5: Video Splitter 3.5 теперь поддерживает работу с WebM форматом

    09:00

    На смену 3D-монитору BenQ XL2410T пришла модель XL2411T: Новинка оснащена трансформируемой подставкой

    08:104

    Бесплатная защита ESET USSD Control доступна на Google Play: ESET сообщает о выходе специального бесплатного приложения ESET USSD Control

    08:00

    Доки для накопителей Sharkoon Vertical Docking Station оснащены интерфейсом USB3.0 : В комплект поставки Sharkoon Vertical Docking Station входит адаптер электросети, кабель USB 3.0 и ключи

    08:00

    Специалисты Sony придумали, как изготавливать вогнутые датчики изображения: Придав датчику вогнутую форму, можно повысить качество изображения по краям кадра

    07:4519

    Ультратонкие ноутбуки займут четверть рынка мобильных ПК лишь к 2015 году, полагают аналитики NPD DisplaySearch: Продвижению ультратонких ноутбуков мешает высокая цена и планшеты

    07:308

    Japan Display начинает серийный выпуск пятидюймовых дисплеев Full HD для смартфонов: Плотность дисплеев Japan Display составляет 443 точки на дюйм

    07:1522

    STMicroelectronics объявила о выпуске операционных усилителей TSX561, TSX562 и TSX564: Операционные усилители TSX561, TSX562 и TSX564 рассчитаны на напряжение питания от 3 до 16 В

    07:007

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