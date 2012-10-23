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    23 октября 2012

    Apple представила iPad четвертого поколения и iPad mini: Новинки поступят в продажу в США начиная со второго ноября

    22:45107

    Появились подробности о спецификациях MacBook Pro 13 с экраном Retina и обновленного Mac mini : Спецификации утекли в Сеть за считанные часы до официально премьеры новых компьютеров Apple

    20:1710

    ECS комплектует системную плату NM70-I процессорами Celeron: В распоряжении изделия — только один разъем S-DIMM

    19:324

    Onyx International представила прототип смартфона с экраном типа E Ink: Семь дней без подзарядки

    16:5416

    Noctua представила низкопрофильный кулер NH-L9 в двух модификациях: NH-L9i и NH-L9а

    16:373

    Ассортимент AREA пополнили карты расширения с портами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с: Список новинок включает модели PE4U3E-3E1, SD-PEU3R-2E2IL, D-EP34U3R-S3 и SD-PESA3ES2L

    16:179

    Ноутбук HP ENVY m4 под управлением Windows 8 доступен для предзаказа: $830 в минимальной конфигурации

    14:085

    Samsung опровергает сообщение о сокращении поставок дисплеев Apple: Нет дыма без огня?

    14:0032

    LG анонсировала ультрабук-трансформер и моноблочный ПК под управлением Windows 8: Обе новинки поступят в продажу 26 октября, одновременно с выпуском Windows 8

    13:513

    cPicture LE v.2.7 - небольшая программа для работы с изображениями: Небольшая программа для работы с изображениями

    13:50

    Western Digital удалось за квартал получить 4 млрд. долларов дохода: За квартал компания Western Digital отгрузила 62,5 млн. жестких дисков

    13:206

    Zortam Mp3 Media Studio v.14.35 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    13:15

    Apacer представила SSD с интфейсом mSATA и размерами 26,8 x 29,85 мм: Память типа SLC NAND либо MLC NAND

    13:02

    SyncBackSE v.6.2.11 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    12:40

    OfficeSuite 6.5.1003 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    12:06

    IconEdit2 v.6.0 - утилита для редактирования иконок в ОС Windows: Утилита для редактирования иконок в ОС Windows

    12:05

    FBReaderJ 1.63 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    11:59

    Компания ARM Holdings отчиталась за третий квартал: Доход ARM Holdings за год вырос на 18%

    11:533

    Смартфон Nokia Lumia 510 стал самым доступным в линейке Lumia: Аппарат оценен в $199

    11:5213

    ASUS представила тройку видеокарт GeForce GTX 650 для фанатов World of Warcraft: Возможность бесплатно закачать персонажа

    11:471

    Вышла обновленная версия клиента Dropbox 1.5.6 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    11:38

    Windows 7 Manager v.4.1.6 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    11:301

    Процессоры AMD FX (Vishera) представлены официально: Процессоры AMD FX (Vishera) рассчитаны на сокет AM3+

    11:1720

    Твердотельный накопитель Intel SSD 335 объемом 240 ГБ замечен в продаже: Накопитель оценен в $200

    11:133

    YUMI v.0.0.7.6 - бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек: Бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек

    10:55

    Active@ Disk Image v.5.3.1 - программа для создания копий любых дисков компьютеров: Программа для создания копий любых дисков компьютеров

    10:20

    TMeter 12.5 - средство учета трафика и организации доступа в Интернет для операционных систем Microsoft Windows: Вышла новая версия программы TMeter 12.5 для Microsoft Windows

    09:45

    ASUS меняет операционные усилители Xonar Essence One MUSES: Это под силу и самому пользователю, вопрос только в цене

    09:3510

    DriverMax v.6.37 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    09:10

    DVDInfoPro v.7.001 - утилита для работы с CD/DVD-приводами: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    08:35

    Новая ICQ 8 для Windows : ICQ 8 получила новый дизайн и расширенные возможности общения, включая звонки на мобильные и городские номера

    08:00

    Чип идентификации Apple Lightning взломан, можно ждать появления недорогих аналогов фирменных кабелей и переходников: Партнеры Apple не успели даже выпустить «официальные» кабели

    07:1535

    APU AMD Z-60 служит основой планшета Fujitsu Stylistic Q572: К особенностям Fujitsu Stylistic Q572 можно отнести сменную батарею

    07:0017

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