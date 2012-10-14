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    14 октября 2012

    Dropbox 2.2 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    23:19

    Клиент Evernote 2.5 для Windows Phone 7 с улучшенным дизайном: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    23:15

    AMD Radeon HD 7970 GHz Edition послужила основой флагманской видеокарты MSI R7970 Lightning Boost Edition: Предполагаемая стоимость видеокарты — $499

    23:157

    Объем рынка SSD в этом году эксперты IHS iSuppli оценивают в 7,5 млрд. долларов: Провал ультрабуков почти не отразился на рынке SSD

    19:444

    WD Wi-Fi Range Extender увеличивает покрытие домашней беспроводной сети: В WD Wi-Fi Range Extender используется массив антенн MIMO 3 x 3

    18:5510

    Qualcomm может купить AMD: Тематические ресурсы снова «продают» AMD

    16:2731

    Беспроводная портативная акустическая система ECOXGEAR ECOXBT не тонет в воде: Акустическая система ECOXGEAR ECOXBT стоит $130

    15:375

    Процессорный охладитель Cooler Master Hyper T4 стоит 24,90 евро: В конструкцию Cooler Master Hyper T4 входит четыре тепловые трубки

    14:353

    Основой моноблочного ПК начального уровня MSI AE1921 стал процессор Intel Atom D525: В комплект поставки MSI AE1921 входит мышь и клавиатура

    14:1610

    Sharp Aquos Phone Zeta SH-02E — первый смартфон с дисплеем IGZO размером 4,9 дюйма: Разрешение экрана Sharp Aquos Phone Zeta SH-02E равно 1280 x 720 пикселей

    13:0033

    Archos готовит планшетный компьютер Family Pad с экраном диагональю 13,3 дюйма: Изделие должно поступить в продажу в декабре

    12:536

    В каталоге Cooler Master появился процессорный кулер Blizzard T2: Цена Cooler Master Blizzard T2 — 14,90 евро

    12:273

    Поставщики компонентов опасаются, что ошибки в Windows 8 не позволят новой ОС оживить рынок ПК в этом году: Спрос на ПК оживится не раньше первого квартала будущего года

    11:5237

    Набор D-Link PowerLine AV+Mini Adapter Starter Kit позволяет использовать электросеть для подключения к локальной сети: В комплект поставки DHP-309AV входят кабели Ethernet

    11:27

    Начат прием заказов на гибрид планшета и ультрабука с двумя экранами ASUS Taichi: Поставки ASUS Taichi начнутся 26 октября

    11:088

    SilverStone Sugo SST-SG09 — корпус для малогабаритных компьютеров с передним расположением блока питания: Стоимость новинки на европейском рынке равна 90 евро

    09:595

    Olivetti использует однокристальную платформу NVIDIA Tegra 3 в своем планшете Olipad 3: Устройство уже можно заказать в Италии за 524 евро

    09:116

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