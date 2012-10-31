  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 октября 2012

    Моноблочные ПК MSI AE2712 оснащены 27-дюймовыми экранами: Моноблочные ПК MSI AE2712 комплектуются Windows 8

    19:271

    ECS добавила в каталог системную плату H61H2-MV типоразмера Micro-ATX: Новинка поддерживает процессоры Intel в исполнении LGA1155 с TDP до 65 Вт

    18:554

    Монитор LG Touch 10 оптимизирован для Windows 8 : В дисплее LG Touch 10 используется панель типа IPS

    17:5020

    Seagate Technology отчиталась за очередной квартал — доход составил 3,7 млрд. долларов: За три месяца компания Seagate Technology получила 582 млн. долларов прибыли

    17:209

    Смартфон Samsung Galaxy Premier (i9260) полностью рассекречен: Изделие, оцененное в $680, изготовлено на платформе TI OMAP4470

    16:3733

    VIA называет ARTiGO A1250 самой маленькой в мире системой на четырехъядерном x86-совместимом процессоре: Основой ARTiGO A1250 стала плата типоразмера Pico-ITX

    16:3214

    Модули памяти Apacer DDR3-1333 SO-RDIMM предназначены для сетевого оборудования и критически важных приложений: Модули Apacer DDR3-1333 SO-RDIMM объемом до 4 ГБ соответствуют спецификации JEDEC

    15:431

    В серию систем водяного охлаждения NZXT Kraken вошли модели X40 и X60 : Цена Kraken X40 равна $99, X60 — $139

    14:041

    AutoVer v.2.1.1 - небольшая бесплатная программа для создания резервных копий информации : Небольшая бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    13:50

    AOC подготовила мониторы i2267Fwh и i2367Fh на базе панелей типа IPS: Новинки стилистически повторяют модели i2757Fm и i2757fh

    13:192

    Ashampoo Snap v.6.0.1 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    13:15

    Фото дня: «прототип» смартфона Intel на 48-ядерном процессоре: Intel разрабатывает 48-ядерный процессор для мобильных устройств

    13:0750

    Huawei анонсировала смартфон Ascend D2 с 5-дюймовым дисплеем и четырехъядерным CPU: Аппарат оснащается камерой разрешением 13 Мп и управляется ОС Android 4.1

    12:408

    Bluetooth Driver Installer v.1.0.0.84 - бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств

    12:40

    SPAMfighter v.7.6.1 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    12:05

    Avira Free Antivirus 2013 v.13.0.0.2735 - бесплатный антивирус для защиты ПК от вредоносного ПО: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    11:301

    Internet Download Manager v.6.1.2 Build 23 - диспетчер закачек для ОС Windows: Диспетчер закачек для ОС Windows

    10:55

    ISO Workshop v.3.6 - бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков: Бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков

    10:20

    ASUS вывела на европейский рынок мониторы VX238T и VX238H: Корпуса новинок характеризуются толщиной 2,1 см

    09:564

    «Лаборатории Касперского»: TOP 5 уязвимых приложений при работе в Сети: «Дыры» в вашем ПК: TOP 5 уязвимых приложений при работе в Сети

    09:45

    Стартовали продажи True Image 2013 by Acronis на русском языке: Пользователи нового продукта смогут получить доступ к своим файлам c мобильных устройств c помощью бесплатных приложений для iOS и Android

    09:102

    В стыковочной станции Acer с интерфейсом USB 3.0 тоже используется чипсет DisplayLink : Стыковочная станция Acer с интерфейсом USB 3.0 обеспечивает подключение к мобильному ПК периферийных устройств

    08:45

    Угрозы «нулевого дня» - оправданный страх неизвестного: Незакрытые уязвимости программного обеспечения служат «входными воротами», через которые в компьютерную систему проникают хакеры и вредоносные программы

    08:352

    Japan Display включает в серию дисплеев для планшетов ULMT 10-дюймовую модель разрешением 1920 x 1200 пикселей: Серийный выпуск панелей WUXGA размером 10,1 дюйма уже начался

    08:309

    Устройства для работы с картами памяти Elecom MR3-C002, MR3-C003 и MR3-C004 оснащены интерфейсом USB 3.0: Цены MR3-C002, MR3-C003 и MR3-C004 на японском рынке примерно равны $51, $46 и $36

    08:15

    Новая версия DLP-системы Zecurion Zlock шифрует файлы при записи на USB-устройства: Zecurion объявляет о выпуске новой версии Zlock

    08:00

    Japan Display собирается показать цветной жидкокристаллический дисплей, «похожий на бумагу»: Местом показа новинки Japan Display выбрана выставка FPD International Japan 2012

    08:0015

    Area SD-PECPCiRi превращает слот PCI Express x1 в два слота PCI: Цена Area SD-PECPCiRi примерно равна $60

    07:3014

    Чипсет DisplayLink DL-165 послужил основой для стыковочной станции Acer с интерфейсом USB 2.0: Стыковочная станция Acer с интерфейсом USB 2.0 обеспечивает подключение к мобильному ПК периферийных устройств

    07:152

    В игровой мыши Gigabyte Force M7 Thor используется лазерный датчик: Манипулятор Gigabyte Force M7 Thor оснащен пятью программируемыми кнопками

    07:002

    ICQ для Windows Phone 7 получил новый интерфейс: Также в новой версии появилась возможность работы с социальными сетями

    02:28

    Вышел Агент для Android и iOS с новым интерфейсом: Для Агента на iOS ещё одним важным нововведением стало добавление звонков.

    01:451

    Tweetbot 2.6.0 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    01:37

    Анонсирована Skype для Windows Phone 8: Благодаря новым функциям Windows Phone 8, для работы со Skype используются фирменные масштабируемые «плитки».

    01:36

    Adobe CreatePDF 1.03 — создание PDF на iPhone : C ее помощью владельцы iPhone, iPod touch и iPad могут создавать документы в популярном формате «с нуля», а также конвертировать из файлов других форматов

    01:26

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018