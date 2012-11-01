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    1 ноября 2012

    Imec и Nantero займутся энергонезависимой памятью на углеродных нанотрубках: Imec и Nantero планируют изготавливать и тестировать массивы ячеек NRAM

    23:198

    Nokia 109 — один из самых доступных телефонов финской компании: Телефон оценен в $42 без учета налогов

    22:2819

    Подставка Twelve South HiRise for MacBook подходит и для других ноутбуков, позволяет поднять их над столом на 142 мм: Подставка Twelve South HiRise for MacBook стоит $70

    22:248

    Colorful отметила финал соревнований World Cyber Games 2012 выпуском 3D-карты GeForce GTX 660 Ti: 3D-карта GeForce GTX 660 Ti World Cyber Games Edition окрашена в яркие цвета

    22:134

    Urbanears Plattan Tweed Edition — наушники для любителей твида и LittleBigPlanet: 80 евро

    18:537

    Промышленный наладонник Tegatech DLI7200 оснащен емкостным сенсорным дисплеем и двумя ОС — Windows и Android: Аппарат построен на платформе Intel Oak Trail и оснащен считывателями RFID, штрих-кодов и магнитных карт

    15:448

    Acer откладывает выпуск планшетов с Windows RT по меньшей мере на второй квартал будущего года: Компания Acer является четвертым по величине поставщиком готовых ПК в мире

    15:0625

    Cambrios и LG Electronics выпустили первую в мире 23-дюймовую сенсорную панель с использованием материала ClearOhm: LG использует материал ClearOhm производства Cambrios в жидкой форме

    14:258

    В облачных хранилищах QNAP TS-x79 роль системного диска выполняет SSD производства Apacer с интерфейсом USB: Этот накопитель относится к категории USB Disk Module (UDM)

    13:552

    TightVNC v.2.6.0 - бесплатная программа для управления удаленными компьютерами: Бесплатная программа для управления удаленными компьютерами

    12:40

    В каталоге Acer появился 27-дюймовый монитор S275HLbmii с асимметричной подставкой: Аппарат построен на панели типа IPS

    12:2016

    Zoom Player v.8.50 Final - мощный и удобный медиаплеер: Мощный и удобный медиаплеер

    12:05

    Windows Essentials Codec Pack v.4.2 - коллекция популярных и необходимых кодеков для Windows: Коллекция самых полезных и популярных аудио, видео-кодеков и фильтров для Windows

    11:30

    Archos 80 Cobalt — 8-дюймовый планшет с двухъядерным CPU частотой 1,6 ГГц: Разрешение экрана устройства составляет 1024 х 768 точек

    11:1218

    SnapCrab v.1.0.3 - бесплатная программа для захвата изображений в Windows: Бесплатная программа для захвата изображений в Windows

    10:55

    CintaNotes v.1.8.3 - простой бесплатный менеджер заметок: Простой бесплатный менеджер заметок

    10:20

    Компания UPVEL выпустила новую версию прошивки 3G/4G (LTE) Wi-Fi роутера UR-316N3G: Прошивка для 3G/4G (LTE) Wi-Fi роутера UR-316N3G

    09:45

    «Т-Платформы» разработает специализированную операционную систему хранения данных: Т-Платформы» сообщает о заключении государственного контракта на разработку операционной системы хранения данных (ОСХД)

    09:10

    Выход планшетов Microsoft Surface RT охладил интерес производителей к выпуску планшетов с Windows RT: От потери интереса производителей к выпуску планшетов с Windows RT может выиграть AMD

    09:0066

    В этом квартале будет отгружено 40 млн. смартфонов Apple iPhone 5: Ситуация с нехваткой компонентов для Apple iPhone 5 преодолена?

    08:4531

    Эксперты eScan об опасности потенциальной бреши в Facebook: В функции поиска Facebook обнаружена потенциальная брешь

    08:35

    У Kingston готовы карты памяти microSDXC Class 10 объемом 64 ГБ: Габариты карточки microSDXC равны 11 x 15 x 1 мм

    08:301

    Apple и Samsung в третьем квартале поделили на рынке смартфонов всю прибыль и даже больше: Google, RIM и Nokia сработали в убыток

    08:1539

    ВолгаБлоб и NGS Distribution будут распространять средство для защиты iPad: NGS Distribution и ВолгаБлоб объявляют о заключении договора о сотрудничестве

    08:00

    Cadence подготовила процессор ARM к тестовому выпуску по 14-нанометровой технологии IBM SOI FinFET: Переход на 14-нанометровую технологию позволит уменьшить энергопотребление микросхем

    08:008

    По мнению IDC, потребители переходят от ПК к мобильным устройствам в качестве основного «окна в интернет»: По мнению IDC, мобильные устройства сменяют ПК в роли основного «окна в интернет»

    07:457

    Японский суд одобрил приобретение Elpida компанией Micron: Это важный, но не последний шаг в сделке на 2,5 млрд. долларов

    07:351

    SteelSeries представила тематические периферийные устройства для поклонников игры Call of Duty: Black Ops II: Анонсированы мышь и коврики, оформленные в стиле игры Call of Duty: Black Ops II, выход которой ожидается 13 ноября

    07:30

    Atmel первой в мире объединяет контроллер датчиков движения с контроллером сенсорного ввода: В одной микросхеме объединены контроллеры maXTouch и maXFusion

    07:15

    Накопители Pretec Workspace To Go с интерфейсом USB 3.0 поддерживают функцию Windows To Go: В серию Rex-350 входит модель объемом 256 ГБ

    07:001

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