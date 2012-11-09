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    9 ноября 2012

    Обновлено приложение My WebMoney для iOS: В версии 1.1 интерфейс адаптирован для экрана iPhone 5

    23:38

    Foxconn планирует открыть фабрики в США и обучать американских инженеров в Китае: Что будет выпускаться на фабриках Foxconn в США?

    21:3928

    TSMC начнет освоение 16-нанометровой технологии с опережением графика: Пробное производство по нормам 16 нм TSMC рассчитывает начать в 2013 году

    20:2329

    Компактный NAS I-O DATA RockDisk Next рассчитан на один HDD: Стоимость сетевого накопителя без диска — около $100

    14:09

    Подставка Cooler Master Notepal Ergostand II не только охлаждает ноутбук: В подставку Cooler Master Notepal Ergostand II встроен четырехпортовый концентратор USB 2.0

    13:503

    Comodo Personal Firewall v.5.12 - бесплатный брандмауэр для домашнего использования: Бесплатный брандмауэр для домашнего использования

    13:50

    Comodo AntiVirus v.5.12 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    13:15

    Аналитики IHS iSuppli выяснили, каким ПК отдают предпочтение потребители: Высокопроизводительные системы пользуются очень ограниченным спросом

    12:5239

    Wise Registry Cleaner v.7.53 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    12:40

    Kaspersky XpajKiller v.1.6.4.0- утилита для борьбы с вредоносной программой Virus.Win32.Xpaj: Утилита для борьбы с вредоносной программой Virus.Win32.Xpaj

    12:05

    NVIDIA получила рекордный доход в третьем квартале 2013 финансового года: Среди наиболее ярких событий квартала компания называет выход планшетов Microsoft Surface RT

    11:579

    Лояльность пользователей Apple iPhone уменьшается, уверены специалисты Strategy Analytics: Не все владельцы старых моделей iPhone хотят новую

    11:3095

    WindowsGuard 2013 v.8.8.9.9 - программа для блокировки доступа к программам, окнам и файлам в ОС Windows : Программа для блокировки доступа к программам, окнам и файлам в ОС Windows

    11:30

    В охлаждающей подставке для ноутбуков Cooler Master Notepal A200 установлены 140-миллиметровые вентиляторы: Конструкцией Cooler Master Notepal A200 предусмотрено изменение угла наклона

    11:122

    ASUS GTX680-DC2-4GD5 — версия GeForce GTX 680 с 4 ГБ памяти: Ориентировочная стоимость новинки — $520

    10:592

    PS3 Media Server v.1.71.0 - DLNA-совместимый UPnP Media Server: DLNA-совместимый UPnP Media Server

    10:55

    BitTorrent v.7.7.2 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    10:20

    Мини-ПК Acer Aspire Revo RL80, оснащенный процессором Intel Core i3 и ODD с поддержкой Blu-ray, оценен в 599 евро: Начальная стоимость компьютера — 279 евро

    09:597

    HWMonitor Pro v.1.15 обеспечивает мониторинг состояния ПК: Улучшенная версия HWMonitor с расширенными возможностями, которая служит для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    09:45

    Российские информационные ресурсы вновь подверглись заражению: Российские информационные ресурсы вновь подверглись заражению

    09:102

    «1С-Битрикс: Управление сайтом» – первая в мире платформа CMS, интегрированная с CDN с предоставлением бесплатного трафика: «1С-Битрикс» интегрировали платформу «1С-Битрикс: Управление сайтом» с CDN

    08:35

    SecureTower 3.2 – контроль буфера обмена и USB-накопителей: Falcongaze завершила ключевой этап разработки функционала по контролю внешних устройств

    08:00

    Карточка Transcend Wi-Fi SD позволяет оснастить камеру беспроводным интерфейсом: Доступны карточки Transcend Wi-Fi SD объемом 16 и 32 ГБ

    08:006

    В развлекательном неттопе Manli Elite AE210 используется APU AMD E2-1800: Внешне Elite AE210 почти полностью повторяет Elite ND10

    07:557

    По словам Mushkin, Atlas deluxe — самый быстрый в мире SSD типоразмера mSATA объемом 30 ГБ: Основой Mushkin Atlas deluxe является контроллер SandForce SF-2281

    07:508

    Габариты неттопа Manli Elite ND10 равны 127 x 127 x 45 мм : Основой неттопа Manli Elite ND10 служит процессор Intel Atom D2550

    07:40

    Старшая модель серии процессоров Intel Itanium 9500 стоит $4650: Процессоры Intel Itanium 9500 вдвое превосходят своих предшественников по производительности

    07:3019

    ZOTAC готовит к выпуску низкопрофильный вариант 3D-карты GeForce GTX 650: Данных о цене низкопрофильной 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 650 пока нет

    07:201

    Обновленные GPU NVIDIA Kepler могут получить имена вида GK2xx: Скорее всего, GPU GK208 будет использоваться в 3D-карте GeForce GT 740 или GTX 750

    07:10

    Флэш-накопитель LaCie PetiteKey выдерживает погружение на глубину до 100 м: PetiteKey — новый флэш-накопитель LaCie в форме ключа

    07:006

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