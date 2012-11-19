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    19 ноября 2012

    Gravity 2.80 beta — многофункциональный клиент соцсайтов: Gravity — это один из самых популярных клиентов социальных сайтов для устройств с Symbian

    22:52

    Syncplicity 2.1.1 для iPhone и iPad — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    22:37

    OfficeSuite 6.5.1010 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    22:35

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.88: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    22:30

    Winamp 1.4.3 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    22:28

    Новая версия клиента Twitter 3.5.0 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    22:24

    Wuala 2.4.0 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    22:20

    «За рулем» 1.2.4 — свежие номера журнала на iPad : Официальный мобильный клиент популярного в России печатного издания, освещающего вопросы автомобильной тематики

    22:18

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.8.22 для Symbian: Эта программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    22:07

    Photosynth 1.1.5 — построение панорам из серии фотографий на iOS: Программа разработана корпорацией Microsoft и позволяет использовать уникальный алгоритм построения бесшовных интерактивных панорам

    21:36

    LifeNote 2.7 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    21:29

    Обновлено приложение Google+ для Android: При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    21:26

    Samsung представит на CES пятидюймовый дисплей AMOLED разрешением 1920 х 1080 точек: Экран, возможно, будет использоваться в Samsung Galaxy S IV

    20:5949

    EK Water Blocks планирует выпуск водоблока для системной платы ASUS Crosshair V Formula-Z : Водоблок EK-FB ASUS C5F-Z оценен в 70 евро

    20:451

    Генеральный директор Intel решил покинуть свой пост: Руководить Intel Полу Отеллини осталось полгода

    19:4129

    Transcend увеличивает объем беспроводного SSD StoreJet Cloud Wireless до 128 ГБ: Transcend StoreJet Cloud Wireless SSD объемом 128 ГБ стоит $150

    19:175

    Корпуса с «изюминками» — Zalman MS800 и MS800 Plus: $88 и $100

    18:0916

    Системная плата ECS NM70-TI выполнена в типоразмере Thin Mini-ITX: На плате ECS NM70-TI установлен процессор Intel Celeron

    15:59

    Карты расширения I-O Data RSA-PCI3R, RSA-PCI/P4R и RSA-PCI/P8R позволяют оснастить ПК портами RS-232C: Продажа карт расширения I-O Data RSA-PCI3R, RSA-PCI/P4R и RSA-PCI/P8R начнется в конце ноября

    14:3612

    Ashampoo UnInstaller v.5.02 - программа для деинсталляции приложений из Windows: Программа для деинсталляции приложений из Windows

    13:15

    Image for Windows v.2.77 - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    12:40

    YouTube 4.1.47 для Android улучшает работу с ТВ: Новая версия поддерживает функцию отправки видео на телевизор нажатием одной кнопки

    12:22

    Wuala 2.4.2 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    12:19

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.4.8 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    12:05

    В ассортименте ASUS появились мини-ПК EeeBox PC EB1505 и EeeBox PC EB1035: «Водоизмещение» корпуса младшей модели - 1,5 литра, старшей - литр

    11:4516

    AIMP v.3.20.1155 - бесплатный и качественный аудиоцентр: Бесплатный и качественный аудиоцентр

    11:30

    Simplyzip v.1.1b80 - бесплатный архиватор, поддерживающий работу со множеством форматов: Бесплатный архиватор, поддерживающий работу со множеством форматов

    10:552

    EF StartUp Manager v.5.20 - утилита для управления автозапуском приложений на Windows: Утилита для управления автозапуском приложений на Windows

    10:20

    DVDFab HD Decrypter v.8.2.2.0 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    09:45

    Облачный картографический сервис Nokia Here для iOS, Android, Firefox OS: С целью продвижения 3D-возможностей HERE Nokia объявила о планах приобретения компании earthmine

    09:40

    PDF24 Creator v.5.0.0 - программа для конвертирования файлов в PDF-документы: Программа для конвертирования файлов в PDF-документы

    09:10

    ProcDump v.5.1 - бесплатная утилита для снятия дампов памяти приложений: Бесплатная утилита для снятия юзермодных дампов приложений

    08:35

    Geekbench v.2.4.0 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК

    08:00

    Samsung просит суд обязать Apple раскрыть подробности договора с HTC: Apple может сама лишить себя аргументов в пользу запрета продаж продукции Samsung

    08:0064

    Руководство STMicroelectronics не смогло договориться о разделе компании: Разделение STMicroelectronics на две части отложено

    07:504

    Ассортимент Sparkle пополнился 3D-картами GTX 660 OC Dual Fan, GTX 650Ti Super OC Dual Fan и GTX 650Ti OC Dual Fan: Карты Sparkle GTX 660 OC Dual Fan, GTX 650Ti Super OC Dual Fan и GTX 650Ti OC Dual Fan разогнаны в заводских условиях

    07:401

    Москвичи смогут фиксировать показания счетчиков по SMS: Итоги первых месяцев работы Единой мобильной платформы подвел глава Департамента информационных технологий Артём Ермолаев на форуме «Умный город будущего»

    02:10

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