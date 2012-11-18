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    18 ноября 2012

    В рамках проекта Mont-Blanc планируют построить суперкомпьютер на основе чипов Samsung Exynos 5 Dual: В 2017 году 200 петафлопс при 9 МВт

    21:3114

    Dropbox 2.2 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    21:28

    File Expert 5.04 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    21:24

    Geekbench 2.4.1 для Android — тестирование производительности более 600 устройств: Geekbench 2 поддерживает многоядерные процессоры

    21:23

    DMD Panorama 2.5 — панорамы на iPhone: Оно автоматически склеивает несколько фотографий и делает места швов незаметными.

    21:17

    CameraPro (CameraX) 2.32 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    21:15

    Новая версия клиента Twitter 5.1 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    21:10

    QIP Speed Test 1.4 для iOS — тестирование качества мобильного Интернета: Программа позволит в любом городе мира самостоятельно проверить состояние мобильного интернета

    21:07

    Facebook 5.21 для iOS — быстро делитесь самым интересным!: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    21:03

    ColorStrokes HD 1.0 — редактирование фотографий на iPad и iPad Mini: Интерфейс программы дает возможность в одно-два касания добавлять к изображениям специальные эффекты

    20:44

    Advanced Task Killer 1.9.7B94 помогает завершить «зависшие» приложения: В настройках программы можно установить правила для автоматического завершения процессов

    20:43

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.6 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    20:29

    Яндекс.Поиск — новое приложение для iPad: Это не просто поиск Яндекса, упакованный в приложение, а отдельный продукт, адаптированный для iPad, учитывающий его стилистику и особенности

    14:21

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