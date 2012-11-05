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    5 ноября 2012

    Apple продала три миллиона планшетов iPad за три дня: Рекорд продаж iPad третьего поколения перекрыт в два раза

    22:4538

    Acer анонсировала бюджетный моноблочный компьютер Veriton Z2650G: Аппарат укомплектован двухъядерныйм CPU Pentium G645 частотой 2,9 ГГц

    21:168

    В IHS iSuppli подсчитали стоимость компонентов Microsoft Surface RT и Amazon Kindle Fire HD: По оценке IHS iSuppli, разбежка в стоимости одинакового оснащенных Apple iPad mini и Microsoft Surface RT — $67,5

    17:486

    Xigmatek представила компьютерный корпус Alfar типоразмера Midi Tower: Новинка оценена в 50 евро

    16:027

    Продажи смартфонов Samsung: 3 млн. Galaxy Note 2 за 37 дней, 30 млн. Galaxy S III за пять месяцев: Новые модели смартфонов Samsung продаются в 2-3 раза быстрее предшественников

    15:2828

    По оценке производителей, семидюймовые модели с Android займут 70% рынка планшетов, исключая iPad: Сегмент 10-дюймовых моделей с ОС Android может существенно сократиться

    14:1817

    Представлены процессоры AMD Opteron 6300 (Piledriver): Основой процессоров AMD Opteron 6300 является микроархитектура Piledriver

    12:421

    ProgDVB v.6.90 - мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    12:40

    ChrisTV Online! v.8.00 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    12:05

    Evergreen выпустила «флэшку» с клавиатурой для ввода пароля: Небольшой экран и масса 22 г

    11:555

    Komodo Edit v.7.1.3 - текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков: Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков

    11:30

    EditPad Lite v.7.2.0 - облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro: Облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro

    10:55

    Rainmeter v.2.4 Final - утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows: Утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows

    10:20

    SUMo v.3.4.10 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    09:45

    SUPERAntiSpyware v.5.6.1014 - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    09:10

    Webroot SecureAnywhere AntiVirus v.8.0.2.37 - антивирусное решение для защиты ПК от вирусов: Антивирусное решение для защиты ПК от вирусов

    08:35

    Впервые в России: оплата штрафов ГИБДД с помощью смартфона: "Мобильные платежные сервисы" представило приложение "АйПопался"

    08:001

    Конструкция процессорного охладителя Evercool Silent Shark предусматривает изменение угла наклона вентилятора: Название Silent Shark («Тихая акула») намекает на низкий уровень шума

    08:002

    Аналитики подсчитали стоимость компонентов Apple iPad mini: Себестоимость планшета Apple iPad mini — не менее $188

    07:5519

    Толщина созданного в Сингапуре гибридного накопителя равна 5 мм: Специалисты Data Storage Institute создали один из самых тонких в мире гибридных накопителей

    07:503

    Barnes & Noble снижает цены на планшеты NOOK Tablet и NOOK Color: NOOK Tablet стоит $159, NOOK Color — $139

    07:455

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