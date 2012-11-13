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    13 ноября 2012

    Сетевое подключение по электропроводке получило маркировку CE: На рынке появились первые чипсеты IEEE 1901 HD-PLC, соответствующие спецификации CENELEC EN50561-1

    20:498

    SolidFire выпускает хранилища SF3010 и SF6010 для облачных серверов, полностью состоящие из SSD: Удельная стоимость хранения SolidFire SF3010 и SF6010 может быть ниже 4 долларов за гигабайт

    19:258

    Охладитель Thermalright Archon SB-E X2 комплектуется двумя 140-миллиметровыми вентиляторами с максимальной скоростью вращения 1300 об/мин: Восемь тепловых трубок

    19:225

    LG выпускает монитор с соотношением сторон 21:9 : LG EA93

    17:0038

    Швейцарскому энтузиасту удалось разогнать память DDR3 до эффективной частоты 3900,6 МГц: Рекордный результат показал модуль памяти DDR3-2666 G.Skill F3-2666C11-4GTXD

    16:188

    Mitsubishi использует в мультимедийных мониторах DiamondCrysta Wide RDT234WX-Z и RDT234WX-3D 23-дюймовые панели типа IPS: Компания Mitsubishi анонсировала выпуск мониторов DiamondCrysta Wide RDT234WX-Z и RDT234WX-3D

    15:476

    Cooler Master подготовила «кубический» корпус HAF XB: По предварительным данным, необычный корпус будет стоить $100

    15:2112

    D-Link объявляет о начале продаж беспроводного адаптера DWA-182 с интерфейсом USB: Адаптер D-Link DWA-182 соответствует спецификации IEEE 802.11ac

    15:008

    Суперкомпьютер Titan на процессорах AMD и NVIDIA возглавил сороковую редакцию списка Top500: Производительность суперкомпьютера Titan достигает 17,59 петафлопс

    13:5026

    Планшет Ainol Novo 10 Captain: четырехъядерный CPU, дисплей разрешением Full HD и Android 4.1: Устройство уже можно заказать в Китае по цене минимум $213

    13:2820

    Clip2Net Image Sharing для iPad — быстрый обмен фотографиями: Оно позволяет выбирать изображение из галереи, делать снимки с помощью фото-камеры устройства

    13:04

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.5.1 - сетовой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    12:05

    ZoneAlarm v.11.0.018.000 - мощный, но простой и удобный брандмауэр для защиты ПК: Мощный, но удобный и простой в освоении брандмауэр, способный решать проблемы безопасности ПК при работе в локальной сети или Web, включая беспроводные сети

    11:30

    PDFMate Free PDF Converter v.1.50 - бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы: Бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы

    10:55

    «Доктор Веб»: Trojan.Gapz.1 заражает Windows по-новому: «Доктор Веб» сообщает о новой угрозе

    10:20

    Новый хромбук Acer C7 оценен в $199: Устройство уже доступно для покупки в Google Play

    09:5822

    Вышли новые драйверы GeForce 310.54 Beta с поддержкой Call of Duty: Black Ops 2 и Assassin's Creed III: Сегодня на сайте NVIDIA стала доступна бета-версия новых драйверов GeForce 310.54.

    09:45

    70 ведущих приложений получили поддержку графических процессоров для ускорения расчетов: Разработчики приложений переходят на ускоренные вычисления, позволяя пользователям создавать более качественные продукты и проводить больше научных исследований

    09:10

    Малый бизнес переоценивает свой уровень информационной безопасности: Большинство руководителей предприятий SMB ошибочно считают свои информационные системы хорошо защищенными

    08:35

    На середину месяца MSI планирует выпуск ноутбуков с Windows 8: Выпуск планшетов с Windows 8 MSI пока не планирует

    08:1010

    Игровой ноутбук MSI GX60, оснащенный гибридным процессором AMD A10-4600M и 3D-картой AMD Radeon HD 7970M, представлен официально: В США аппарат оценен в $1300

    08:0514

    InfoWatch и ЦРТ защищают от утечек корпоративной информации «через голос»: InfoWatch и «Центр речевых технологий» представляют совместное решение для автоматизированного контроля соблюдения политики безопасности при использовании средств голосовой связи

    08:00

    Сопроцессоры Intel Xeon Phi представлены официально: Первыми увидели свет семейства Intel Xeon Phi 3100 и 5110P

    07:3026

    Появились первые изображения корпуса для мини-ПК с пассивным охлаждением Streacom FC2: Корпус Streacom FC2 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

    07:257

    Redpine Signals предлагает набор IP-ядер, реализующих беспроводные интерфейсы, для однокристальных систем: Разработки Redpine Signals поддерживают 802.11abgn/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и ZigBee

    07:10

    Apple пытается сократить производственные цепочки: Готовы ли производители материалов заняться выпуском комплектующих?

    07:0019

    WInput 2.11 — управление компьютером со смартфона с Android: Утилита позволяет эмулировать нажатия клавиш на основной и дополнительной клавиатуре, имитировать жесты мыши

    01:58

    Wifi Analyzer 3.2.2 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    01:55

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 1.3.2 для Android: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    01:50

    VidTrim Pro 2.1.1 — редактирование видео на Android: Программа дает пользователям мобильных устройств возможность разрезать видеоролики на части, сохранять отдельные кадры видео в виде графических файлов

    01:46

    GPS Voice Navigation 4.0 — навигация на Windows Phone 7: Программа интегрирована с популярными картографическими сервисами Google, Bing, Yahoo и MapQuest

    01:42

    "КонсультантПлюс: Студент": мобильный справочник для студентов: КонсультантПлюс: Студент" включает все кодексы РФ, основные правовые акты РФ и СССР, международные правовые акты

    01:33

    Teamviewer 8.0.772 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    01:25

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