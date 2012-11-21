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    21 ноября 2012

    Gigabyte показала, что ее системные платы с портами Thunderbolt поддерживают дисплеи 4K: В состав тестовой системы вошла системная плата Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH

    23:2125

    Появились данные о характеристиках и стоимости процессоров AMD Opteron 4300: В состав серии войдут три шестиядерные модели и две восьмиядерные

    22:144

    Поставки флэш-памяти для смартфонов в будущем году вырастут на 29%: По потреблению флэш-памяти смартфоны опередят телефоны с продвинутыми функциями

    21:162

    Samsung готовит восьмиядерную однокристальную платформу для смартфонов: Изделие будет представлено в феврале 2013 года

    19:1367

    «Возьми меня, я ем мало» — ASUS GeForce GTX 650 без дополнительного питания: Частота работы ядра увеличена на 13 МГц

    18:5315

    I-O Data NUBES, устройство для работы с картами памяти SD, подключается к смартфонам и планшетам Apple по Wi-Fi: Одновременно к I-O Data NUBES можно подключить до трех устройств под управлением iOS

    17:536

    Первая видеокарта на основе GPU Tahiti LE — Club 3D Radeon HD 7870 jokerCard Limited Edition: 1536 потоковых процессоров

    17:395

    Compal прекратит выпуск ноутбуков на двух из пяти фабрик в восточной части Китая: Производственные возможности Compal сократятся с 60 до 50 млн. ноутбуков в год

    17:105

    В серию блоков питания Be Quiet! System Power S7 вошли модели мощностью от 300 до 700 Вт: Блоки питания Be Quiet! System Power S7 мощностью 450 Вт и более имеют сертификат 80 PLUS Silver

    15:203

    Портативный твердотельный накопитель Transcend ESD200 оснащен интерфейсом USB 3.0 и кнопкой резервного копирования: Накопитель Transcend ESD200 объемом 256 ГБ стоит примерно $250

    14:484

    Новые вентиляторы Noctua NF-A14 FLX, NF-A14 ULN и NF-A15 PWM характеризуются «повышенной аэродинамической эффективностью»: $25

    13:449

    Wind Top AE2031 – новый бюджетный моноблочный компьютер MSI: Изделие комплектуется двухъядерным процессором Intel Celeron B830

    13:273

    Zalman использует в системе жидкостного охлаждения Reserator радиатор с радиальным расположением пластин: Выход СВО Zalman Reserator ожидается в начале будущего года

    12:1834

    Ace Utilities v.5.3.0 - новая версия набора утилит для настройки ОС: Набор утилит для настройки ОС Windows

    11:30

    Корпус Century CRCH35U3IS позволяет независимо управлять питанием каждого из четырех установленных в нем накопителей: Корпус Century CRCH35U3IS стоит примерно $220

    11:221

    Firefox v.17.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    10:552

    BatteryBar v.3.5.5 - бесплатная утилита для мониторинга состояния батарей лэптопов: Бесплатная утилита, которая позволяет мониторить состояние батареи лэптопов

    10:20

    Атаки на геймеров: не отключайте антивирус во время игры!: Эксперты eScan рассказывают о наиболее популярных способах атак на любителей компьютерных игр и дают рекомендации по защите от угроз.

    09:453

    Advanced SystemCare Ultimate 6 - новая программа для обеспечения безопасности ПК: IObit объявляет о выходе Advanced SystemCare Ultimate 6

    09:10

    AMS Software выпустила новую версию "Дизайн Календарей" 7.25: AMS Software представила новую версию программы "Дизайн Календарей" 7.25

    08:351

    OWC увеличивает объем внешнего накопителя Mercury On-The-Go Pro до 1,5 ТБ: Накопитель OWC Mercury On-The-Go Pro объемом 1,5 ТБ, в зависимости от интерфейсов, стоит $180 или $200

    08:30

    Корпуса HDPLEX H5.TODD и H3.TODD предназначены для HTPC: Корпуса HDPLEX H5.TODD и H3.TODD работают радиаторами для процессоров

    08:155

    Entensys объявляет о запуске продаж линейки ПАК UserGate Appliance: Entensys сообщает о старте продаж программно-аппаратных комплексов UserGate Appliance

    08:00

    Крупнейший мировой производитель ПК отчитался за 2012 год: HP публикует отчет за четвертый квартал 2012 года и год в целом

    08:0010

    Упоминание об ультрабуке ThinkPad X1 Carbon Touch Ultrabook с Windows 8 замечено на сайте Lenovo : Выход ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch Ultrabook с Windows 8 ожидается в декабре

    07:455

    Мониторы AOC e2460Phu и m2460Phu предназначены для офисного и домашнего применения : Особенностью модели m2460Phu является панель типа AMVA

    07:306

    SOL Republic оценивает гарнитуру Tracks HD Anthem в $150: «Вдохновителем» выпуска Tracks HD Anthem назван Майкл Фелпс

    07:152

    Razer второй раз обновляет игровую мышь DeathAdder: Цена обновленной мыши DeathAdder равна 70 долларам

    07:004

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