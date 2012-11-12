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    12 ноября 2012

    Аналитики прикинули, сколько будет получать Apple с каждого проданного смартфона HTC: Финансовые подробности договора между Apple и HTC держатся в тайне

    23:5739

    Новые мобильные процессоры Intel Core i3-3227U и Core i5-3337U обнаружились в ноутбуках Toshiba: Новинки, вероятно, пришли на смену моделям Core i3-3217U и Core i5-3317U

    22:49

    iLunascape 4.0.1 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    16:59

    Intel замедляет переход на нормы 14 нм: Ирландской фабрике Intel грозит закрытие?

    16:2751

    Tesla K20X — флагманская 3D-карта NVIDIA на архитектуре Kepler для суперкомпьютеров: Один из интернет-магазинов США просит за новинку $5162,5

    16:1810

    По подсчетам Gartner, в этом году в мире будет продано 821 млн. смартфонов и планшетов, а в будущем — 1,2 млрд.: Продажи планшетов для бизнеса к 2016 году утроятся

    15:487

    Производители ноутбуков, работающие на условиях ODM, столкнулись со стремлением брендов к самостоятельности: Acer планирует увеличивать расходы на НИОКР

    15:325

    Созданная в Японии жидкокристаллическая панель уменьшает утомление глаз за счет сверхнизкой частоты обновления: Специалисты SEL показали образец панели размером 6,05 дюйма

    14:1936

    Контроллеры Renesas Electronics RL78/L13 поддерживают рекордно большое число сегментов ЖК-дисплеев: Микроконтроллеры RL78/L13 поддерживают до 376 сегментов индикатора

    12:50

    CoolPad HD 9960 — китайский смартфон ценой $800, построенный на платформе NVIDIA Tegra 3: Изделие работает под управлением Android 4.1

    12:1415

    Представлена самая производительная серверная 3D-карта — AMD FirePro S10000: Производительность AMD FirePro S10000 превышает 1 TFLOPS на операциях двойной точности

    11:4316

    µTorrent v.3.2.2 Build 28500 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    11:30

    SmartFTP v.4.1 Build 1279 - FTP-клиент с удобным интерфейсом: FTP-клиент с удобным интерфейсом

    10:55

    FileZilla v.3.6.0 - бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент: Бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент

    10:20

    UltraDefrag v.5.1.1 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows

    09:45

    NetInfo v.8.0 Build 1111 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    09:10

    NetGong v.8.0 Build 1111 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    08:35

    Эксперты eScan о новом типе атак «человек-в-браузере»: Эксперты eScan в России и странах СНГ дали рекомендации по защите от нового типа атак «человек-в-браузере»

    08:00

    В серию NAS Asustor AS 6 вошли модели с двумя, четырьмя, шестью и восемью отсеками для накопителей: Основой NAS Asustor AS 6 служит процессор Intel Atom

    08:0014

    Apple и HTC уладили все патентные споры : В течение десяти лет Apple и HTC будут иметь возможность законно пользоваться разработками друг друга

    07:0019

    Парковку в зоне эксперимента в Москве можно оплатить со смартфона: С помощью новой версии приложения МПП можно не только находить парковки и просматривать дополнительные сведения о них, но и оплачивать стоянку

    01:511

    Teamviewer HD for Remote Control 8.0.9871 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    01:27

    Syncplicity 2.1.0 для iPhone и iPad — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    01:21

    Songbird.me 1.1 для iOS — для музыкальных фанатов: Среди особенностей Songbird.me можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    00:52

    Perfect Keyboard 1.4.8 — виртуальная клавиатура для Android: Perfect Keyboard поддерживает функцию Multitouch, может использовать пользовательский или встроенный словарь для быстрого набора.

    00:46

    IP Cam Viewer Basic 4.6.9 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    00:35

    Family Mobile — учет финансов на iOS: Популярная программа для учета личных финансов Family получила второе мобильное приложение.

    00:22

    HDR Camera 2.28 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    00:21

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 3.2.1 для iOS: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    00:11

    Klip Video Sharing 3.5 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    00:06

    Keeper Password & Data Vault 5.3 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    00:04

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