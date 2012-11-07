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    7 ноября 2012

    Ainol подготовила планшеты Novo 10 Hero и Novo 10 Hero II с 10-дюймовыми экранами типа IPS: Новинки построены на китайских SoC

    23:4718

    Системные платы Gigabyte GA-H61M-DS2 HDMI и GA-H61M-DS2 DVI относятся к начальному уровню: Платы Gigabyte GA-H61M-DS2 HDMI и GA-H61M-DS2 DVI построены на чипсете Intel H61 Express

    19:561

    Apacer относит флэш-накопители AH321 и AH322 к устройствам «промышленной приемки»: В накопителях AH321 и AH322 используется флэш-память типа SLC NAND и MLC NAND

    19:176

    MSI выпускает низкопрофильный вариант GeForce GT 640 с тремя видеовыходами: Ориентировочная цена N640GT-MD2GD3/LP — $90

    19:023

    На радиатор СВО Cooler Master Eisberg 240L Prestige можно установить до четырех вентиляторов: Цена Eisberg 240L Prestige — около 150 евро

    17:138

    Ассортимент SilverStone пополнился блоком питания Zeus ZM1350 мощностью 1350 Вт: КПД Zeus ZM1350 соответствует рейтингу 80 Plus Silver

    16:423

    AT&T продает смартфоны Nokia Lumia 920 по $450 без контракта : Nokia Lumia 920 стоит намного дешевле, чем Samsung Galaxy S III и Apple iPhone 5

    16:1019

    LaCie увеличивает объем внешнего накопителя Minimus до 3 ТБ: Цена накопителя LaCie Minimus объемом 3 ТБ равна $190

    15:376

    Беспроводная акустическая система Microlab MD312 оснащена встроенной батареей: Microlab MD312 — акустическая система 2.1

    15:21

    У ZTE есть смартфон с экраном Full HD размером 5,9 дюйма и ОС Windows Phone: Данных о цене и сроке выпуска смартфона ZTE с экраном Full HD и ОС Windows Phone пока нет

    15:0124

    Apple проиграла суд с VirnetX, обязана заплатить за нарушение патентов 368,2 млн. долларов: В 2010 году VirnetX выиграла подобный суд против Microsoft

    14:4150

    AMD выпустит новую видеокарту на основе GPU Tahiti LE: Radeon HD 7890?

    13:539

    FastPictureViewer Pro v.1.9 Build 276 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    13:50

    Компания Belkin первой представила аксессуары с разъемом Lightning: Док-станция и автомобильное зарядное

    13:441

    FotoMix v.9.0.7 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    13:15

    Axigon разгоняет GPU GeForce GTX 650 Ti до 1006 МГц: Цена разогнанной 3D-карты Axigon GeForce GTX 650 Ti примерно равна $175

    13:08

    NirLauncher v.1.17.04 - сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft: Сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft

    12:40

    AI RoboForm v.7.8.4.4 - надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    12:05

    Roboform2Go v.7.8.4.4 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    11:302

    Daemon Tools Lite v.4.46.1 - популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков: Популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков

    10:55

    Any Video Converter v.3.57 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    10:20

    Adobe Flash Player v.11.5 Final - флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    09:451

    Microsoft открывает новое направление в Центре НИОКР в Сколково: В Центре НИОКР Microsoft в Сколково откроется новое направление, в этой связи к 2015 году планируется увеличить количество его ИТ-специалистов и ученых почти вдвое – соответствующий документ, приуроченный к рабочему визиту в Россию главного исполнительног

    09:10

    Microsoft открывает новую эру инновационных технологий для российской молодежи: «В этом году у российских студентов появились беспрецедентные возможности реализовать свой потенциал», - заявил Главный исполнительный директор корпорации Microsoft Стив Баллмер на встрече со студентами в Москве

    08:35

    AMD снизила стоимость 12 процессоров серии Athlon II и 6 APU серии A: А Athlon II X3 445 и X4 638 из прайс-листа исчезли

    08:1916

    NVIDIA обеспечивает значительное увеличение скорости в играх под Linux : Оптимизированные для Linux новые драйверы GeForce сокращают время загрузки игр

    08:001

    JEDEC и Open NAND Flash Interface Workgroup максимально стандартизовали флэш-память типа NAND : Опубликован стандарт JESD230

    08:00

    Основой монитора AOC d2757Ph стала 27-дюймовая панель типа IPS: Монитор AOC d2757Ph на 27-дюймовой панели типа IPS может показывать стереоскопические изображения

    07:5521

    NEC оценивает 19-дюймовый монитор AccuSync AS192WM в $149: Производитель предоставляет на AS192WM трехлетнюю гарантию

    07:50

    Nexsan увеличивает производительность хранилищ серии E на 40-50%: Повысить производительность хранилищ Nexsan E позволило обновление прошивки

    07:45

    Абоненты AT&T могут купить Nokia Lumia 820 за $50, Lumia 920 — за $100: Поможет ли агрессивная ценовая политика продвижению смартфонов Nokia с ОС Windows Phone 8?

    07:4023

    X-FAB и Anvo-Systems Dresden объединили усилия в выпуске энергонезависимой памяти nvSRAM : В энергонезависимой памяти nvSRAM объединены свойства SRAM и SONOS

    07:354

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