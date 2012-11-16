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    16 ноября 2012

    Смартфон Huawei Ascend W1 под управлением ОС Windows Phone 8 будет представлен на выставке CES 2013: Аппарат получит двухъядерный процессор частотой 1,2 ГГц

    23:0031

    Raidmax COBRA: просторный корпус для игроков: Больше места для монструозных кулеров

    21:508

    Контроллеры Thunderbolt стоят в 25-40 раз дороже контроллеров USB 3.0: Продвижению Intel Thunderbolt мешает высокая стоимость

    20:5920

    Android 4.2 доступна для загрузки: Среди главных нововведений можно выделить поддержку Miracast

    20:53

    Планшет ASUS VivoTab с Windows 8 работает автономно более 10 часов и стоит $799: Размер экрана x86-свместимого планшета ASUS VivoTab равен 11,6 дюйма

    18:0322

    3D-карта AMD Radeon HD 7890, основанная на GPU Tahiti LE, будет представлена 27 ноября: Изделие, вероятно, будет выпущено ограниченным количеством

    13:3011

    Подводный бокс Nauticam NA-1DX рассчитан на камеры Canon EOS-1D X и Canon EOS-1D C: Цена подводного бокса Nauticam NA-1DX — $5100

    13:1612

    Sylpheed v.3.3 - бесплатный почтовый клиент: Бесплатный почтовый клиент

    12:051

    Reaper v.4.30 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    11:30

    DEKSI Network Monitor v.9.3 - программа мониторинга состояния серверов в сети: Программа для мониторинга серверов в сети

    10:55

    XMedia Recode v.3.1.3.4 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    10:201

    На смену планшету Toshiba AT300 пришла модель AT300SE: Новинка работает под управлением Android 4.1 и оценена в $474

    09:5946

    Auslogics Disk Defrag v.4.2.1.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    09:45

    MediaMonkey v.4.0.7 Build 1511 - бесплатный органайзер медиафайлов: Бесплатный органайзер медиафайлов

    09:10

    Конструкция процессорного охладителя Spire X2.9883 включает шесть тепловых трубок: Тепловые трубки Spire X2.9883 рассчитаны на непосредственный контакт с процессором

    08:507

    AppRemover v.3.0 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    08:35

    Набор Switch 8 Solar Recharging Kit позволяет использовать солнце для питания мобильных устройств: Цена Goal Zero Switch 8 Solar Recharging Kit — $120

    08:257

    Корпус Aresze Midfielder 7208 рассчитан на системные платы типоразмера ATX и microATX: В корпусе Aresze Midfielder 7208 есть восемь отсеков для установки накопителей

    08:053

    ABBYY CopyTranslate для Apple iOS – мгновенный перевод текста в любом приложении: ABBYY выпускает ABBYY CopyTranslate

    08:00

    Cray расширяет линейку хранилищ Sonexion моделью Cray Sonexion 1600 : Пропускная способность хранилища Cray Sonexion 1600 превышает 1 ТБ/с

    08:003

    Kodak нашла 793 млн. долларов на выход из банкротства: Завершение процедуры банкротства Kodak ожидается в первом полугодии будущего года

    00:0510

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