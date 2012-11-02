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    2 ноября 2012

    Вскрытие показало: дисплеи для планшетов Apple iPad mini поставляет Samsung: Специалисты iFixit выяснили, что iPad mini плохо поддается ремонту

    22:4578

    Комиссия по международной торговле США советует правительству подать в суд на Google: Обладание ключевыми патентами может выйти Google боком

    19:5829

    SSD Samsung SM843 и SM1625 предназначены для корпоративного сегмента: В модели SM843 используется флэш-память типа MLC NAND

    16:127

    На китайских фабриках E Ink не хватает рабочих: Для E Ink третий квартал стал убыточным, хотя доход вырос на 70%

    15:1325

    23-дюймовый монитор Philips Brilliance 231P4QRYES следит за осанкой пользователя и подсказывает, когда сделать перерыв: Аппарат построен на панели типа IPS

    14:557

    3D-карта Sapphire Radeon HD 7870 Dual-X Edition получила кулер с двумя вентиляторами: Ожидаемая цена Sapphire Radeon HD 7870 Dual-X Edition — $230

    14:001

    Платформа SMART Storage Systems Guardian Technology Platform поддерживает 19-нанометровую флэш-память MLC NAND: Переход на 19-нанометровую флэш-память MLC NAND начался

    13:021

    DarkWave Studio v.4.1.0 - бесплатный мультимедиа-комбайн для работы с аудио: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    12:40

    GeChic снабдила монитор On-Lap 2501M, подключаемый по USB, встроенным аккумулятором: Вместе с On-Lap 2501M создана модель On-Lap 2501А, лишенная АКБ

    12:142

    PassMark RAMMon v.1.0 Build 1007 - бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти: Бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти

    12:052

    OutlookAttachView v.2.40 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    11:30

    EditPlus v.3.50 - удобный текстовый редактор: Удобный текстовый редактор

    10:55

    NETGEAR Genie v.2.27.2.1 - программа, которая делает любой принтер совместимым с AirPrint: Программа, которая делает любой принтер совместимым с AirPrint

    10:20

    LibreOffice v.3.6.3 - мультиплатформенный сборник офисных приложений: Мультиплатформенный сборник офисных приложений

    09:451

    Обновление продуктов Dr.Web для аварийного восстановления системы: «Доктор Веб» сообщает об обновлении средств аварийного восстановления системы Dr.Web LiveCD и Dr.Web LiveUSB

    09:10

    UserGate Proxy & Firewall v.6 - полноценный VPN-сервер и система IDPS: Entensys объявляет о выходе UserGate Proxy & Firewall 6.0

    08:35

    ESET представляет новую версию ESET NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino: Новый антивирусный продукт ESET NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino версии 4.5 оптимизирован для почтовых серверов на базе IBM Lotus Domino и обеспечивает надежную защиту электронной почты компании любого масштаба

    08:00

    ASUS уже не надеется выполнить план по поставкам системных плат: В ASUS уверены, что в 2013 году на рынке системных плат останется три крупных игрока

    07:3037

    Microchip анонсировала операционные усилители семейств MCP6H7X, MCP6H8X и MCP6H9X: Операционные усилители MCP6H7X, MCP6H8X и MCP6H9X рассчитаны на напряжение питания 12 В

    07:00

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