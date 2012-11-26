  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 ноября 2012

    3D-карта Sparkle Calibre X660 Dual Fan разогнана в заводских условиях: 3D-карта Calibre X660 Dual Fan оснащена четырьмя видеовыходами

    20:351

    Основные акционеры Renesas почти готовы продать две трети компании за 2,2 млрд. долларов: Удастся ли спасти Renesas?

    18:523

    В начале 2013 года Intel пополнит свой каталог пятью двухъядерными моделями Core i5 и i7: В перечень новинок входят модели Core i5-3340M, i5-3380M, i5-3437U, i7-3540M и i7-3687U

    18:204

    На сайте Biostar замечено упоминание о еще не выпущенных процессорах Intel Celeron и Pentium: По набору функций процессоры напоминают своих предшественников на архитектуре Sandy Bridge

    16:495

    Nokia представляет телефоны Nokia Asha 205 и Nokia 206 — первые аппараты с поддержкой функции Slam : Телефон Nokia Asha 205 оснащен клавиатурой QWERTY и кнопкой Facebook

    15:5819

    Компактный корпус Thermaltake SD101 создан специально для плат типоразмера Mini-ITX: Модель подходит для создания HTPC, сетевого хранилища (NAS) или просто компактного ПК

    15:2017

    Razer собирается обновить мышь Krait: Ориентировочная цена обновленной мыши Razer Krait — $30

    15:05

    HIS выпускает 3D-карту HD 7970 IceQ X2 GHz Edition : Ожидаемая цена HIS HD 7970 IceQ X2 GHz Edition — $450

    14:513

    Abee предлагает яркие корпуса acubic NE01 и NE02 для Intel NUC : Корпуса Abee acubic NE01 и NE02 изготовлены из алюминия

    13:046

    PrivaZer v.1.5.0 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    12:05

    USBDeview v.2.18 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    11:30

    Windows Firewall Control v.3.7.4.0 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8

    10:552

    Продажи «планшетофона» Samsung Galaxy Note II превысили 5 млн. штук, причем 2 млн. устройств продано менее чем за месяц: Samsung Galaxy Note II был представлен в конце августа

    10:2778

    n-Track Studio v.7.0.1 Build 3001 Final - программа для редактирования музыкальных файлов: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    10:20

    Database.NET v.7.5 - бесплатный клиент для работы с популярным базами данных: Бесплатный клиент для работы с популярным базами данных

    09:10

    BB FlashBack v.4.1.0 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    08:35

    CrystalDiskInfo v.5.1.0 - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    08:00

    Sony показала монохромный дисплей OLED разрешением 2048 x 2560 пикселей : Размер дисплея OLED, разрабатываемого Sony для медиков, равен 20,5 дюйма

    07:3024

    Онлайновые продажи в течение «черной пятницы» впервые перевалили за миллиард долларов: По сравнению с прошлым годом объем онлайновых продаж вырос на 26%

    07:1515

    AUO и Innolux рассчитывают начать серийный выпуск небольших панелей AMOLED в следующем квартале: Не будет ли выпуск отложен снова?

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018