  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 ноября 2012

    В режиме записи скорость карт памяти PNY SDHC Pro-Elite Plus достигает 90 МБ/с: Карты памяти PNY SDHC Pro-Elite Plus доступны объемом 16 и 32 ГБ

    17:5215

    Продажи мини-ПК Intel NUC стартуют в начале декабря, по цене (без памяти) $300-320: У модификации DC3217IYE есть порт Gigabit Ethernet

    17:3558

    Philips, LG Electronics и еще четыре компании будут оштрафованы Еврокомиссией за ценовой сговор: В число штрафников попали Samsung SDI, Thomson, Matsushita и Toshiba

    16:5714

    Bluegiga представила модуль BT111 Bluetooth Smart Ready: Bluegiga BT111 относится к категории модулей для человеко-компьютерного взаимодействия

    16:19

    Если бы не APU AMD, ASUS U38N можно было бы называть ультрабуком: Аппарат укомплектован дисплеем типа IPS

    16:0780

    По мнению VESA, внедрение стандарта MyDP успешно началось: MyDP позволяет мобильным устройствам выводить видео высокой четкости на внешние дисплеи

    14:4413

    Еврокомиссия примет предложение Apple, Amazon сможет продавать электронные издания дешевле, чем Apple: Критики соглашения уверены, что от него выиграет только Apple

    14:1912

    В Европе начались продажи мониторов BenQ серии GW60 на базе панелей типа VA: Разрешение панелей всех трех мониторов — Full HD

    12:45

    Coby готовит к выпуску два новых планшета — Kyros MID7060 и Kyros MID1060: Оба планшета построены на SoC Amlogic AML8726-MX

    09:597

    EF 35mm f/2 IS USM — первый объектив Canon с фокусным расстоянием 35 мм, оснащенный стабилизатором : Рекомендованная цена объектива Canon EF 35mm f/2 IS USM в США — 850 долларов

    08:4531

    Versarien предлагает использовать для охлаждения процессоров пористый металл: Водоблок из пористой меди в 10 раз эффективнее обычного

    08:0027

    Canon анонсирует объектив EF 24-70mm f/4L IS USM: Рекомендованная цена объектива Canon EF 24-70mm f/4L IS USM в США — 1499 долларов

    07:4513

    Qualcomm, MediaTek и Intel заняли три четверти рынка процессоров сотовой связи, причем доля Qualcomm равна 51%: В первую пятерку также входят компании Broadcom и ST-Ericsson

    07:305

    Facebook 5.1 для iOS — загружайте больше фотографий!: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    01:08

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 5.0: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    00:431

    Documents To Go 4.0.11 для iOS — офисный пакет, совместимый с MS Office: Это приложение включает в себя набор офисных утилит для работы с текстовыми документами, таблицами, PDF-файлами

    00:40

    aTypo Picture 3.85 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    00:23

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    00:20

    Вышла новая версия «Альфа-Мобайл» для iOS и Android: Альфа-Банк предоставил своим клиентам новые возможности дистанционного банкинга

    00:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018