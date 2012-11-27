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    27 ноября 2012

    Silicon Power представила защищенный внешний жесткий диск Armor A15: Максимальный объем накопителя — 1 ТБ

    23:595

    Появилась информация о процессорах Intel Core i3-2348M и Core i5-3230M: В ноутбуках Fujitsu

    19:25

    Основой видеокарты Sapphire Radeon HD 7870 TOXIC служит 28-нм GPU Tahiti LE: Модель оснащена 2 ГБ памяти GDDR5, работающей на частоте около 6 ГГц

    19:002

    Появились предварительные данные о характеристиках LG Optimus G2: В основу смартфона, предположительно, ляжет однокристальная система Qualcomm MSM8974

    18:5410

    В следующем году ZTE выпустит смартфон с восьмиядерным процессором: Вряд ли новинка поступит в продажу ранее середины следующего года

    17:5012

    Емкость аккумуляторной батареи смартфона Lenovo P770 — 3500 мА•ч: Смартфон наделен двухъядерным CPU частотой 1,2 ГГц и дисплеем диагональю 4,5 дюйма

    16:1333

    Представлена третья видеокарта компании TUL на основе GPU Tahiti LE — VTX3D HD7870 Black: Аналогична продуктам PowerColor и Club 3D

    15:421

    iiyama представила монитор ProLite T2452MTS с сенсорным дисплеем: Устройство распознает два прикосновения одновременно

    14:3711

    Acer оснащает ноутбук Aspire V3-571G видеокартой NVIDIA GeForce GT 730M: Стоимость ?565

    13:058

    Ультрабуки и «компьютеры, похожие на ультрабуки», в будущем году займут 20% потребительского сегмента: За $699 и даже дешевле можно будет купить «ультрабук» в пластмассовом корпусе с гибридным накопителем

    10:4151

    PicPick v.3.2.0 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    09:451

    Microsoft: 27 и 28 ноября прямая трансляция с конференции TechEd Russia 2012: Продолжая традиции конференции Microsoft TechEd Russia 2011, 27 и 28 ноября компания Microsoft проведет бесплатную онлайн-трансляцию конференции TechEd Russia 2012

    09:101

    В JPR подвели итоги третьего квартала на рынке графических решений для ПК: NVIDIA нарастила поставки почти на 20%, но осталась третьей: Поставки дискретных GPU в третьем квартале 2012 года составили 34,3 млн. штук

    09:0023

    Сертифицированные ФСТЭК России продукты Dr.Web и ALT Linux полностью совместимы: «Доктор Веб» объявляют об успешном тестировании программных продуктов на совместимость

    08:35

    Тонкие оптические приводы придут в настольные ПК в 2013 году: Между тем из ноутбуков оптические приводы постепенно уходят

    08:3036

    СлоWARь – словесная дуэль на двух айфонах: В российском App Store появилась бесплатная сетевая версия отечественного бестселлера – настольной игры "Эрудит"

    08:001

    По мнению Digitimes Research, в будущем году тон на рынке будут задавать смартфоны начального и среднего сегмента: Популярность недорогих смартфонов приведет к перераспределению рынка между производителями

    08:0016

    3D-карта ELSA GeForce GTX 650 Ver. 2 S.A.C. обходится без дополнительного питания: Продажи 3D-карты ELSA GeForce GTX 650 Ver. 2 S.A.C. в Японии стартуют 1 декабря

    07:302

    Huntkey представляет адаптер питания для ноутбуков 65W ES Ultra Edition: 65W ES Ultra Edition отличается от 65W ES повышенным КПД и пониженным энергопотреблением в режиме простоя

    07:005

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