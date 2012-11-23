  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 ноября 2012

    IM+ 6.4.3 — мультипротокольное общение на Android: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    21:46

    Firefox 17 для Android поддерживает телефоны на ARMv6: Также добавлена поддержка h.264 для Android 4/4.1

    21:29

    Songbird.me 1.2 для iOS — для музыкальных фанатов: Среди особенностей Songbird.me можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    21:23

    SketchBook Mobile 2.7 раскрывает творческие способности владельцев iPhone: Программа содержит множество кистей, карандашей и прочих инструментов для рисования.

    21:20

    Magic Piano 4.0.11 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    21:14

    Конструкторы мини-ПК Intel NUC не справились с задачей охлаждения : Маленькому вентилятору Intel NUC приходится тяжело

    19:4946

    Ассортимент Scythe пополнился корпусом Monobox ATX очень строгого вида: Ожидаемая цена корпуса Scythe Monobox ATX — $100

    18:3419

    Флэшки Kingston Data Traveller GE9 покрыты чистым золотом, но не блещут высокой скоростью: Накопитель Kingston Data Traveller GE9 объемом 16 ГБ стоит $14

    17:2518

    Производители смартфонов с ОС Android, не являющиеся лидерами рынка, имеют определенное преимущество над крупными конкурентами: Sony Mobile пока не платит — ни Microsoft, ни Apple

    15:2525

    HP обвиняет Autonomy в фальсификации отчетности и просит помощи у ФБР: Свои потери HP оценивает в 8,8 млрд. доларов

    14:5727

    Выпуск объектива Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC отложен на март будущего года: Данных о цене Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC пока нет

    13:522

    Появились подробности о процессорном кулере с испарительной камерой Sapphire Vapor-X: Четыре тепловые трубки и стоимость ?59

    13:4614

    jedit v.5.0.0 - мультиплатформенный, качественный текстовый редактор: Мультиплатформенный, качественный текстовый редактор

    12:40

    Ematic FunTab — детский планшет с разнообразным развивающим ПО: Работает в связке с онлайн-сервисом Zoodles

    12:158

    IDEAL Administration v.13.01 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    12:05

    SoftPerfect Network Scanner v.5.4.8 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    11:30

    Recuva v.1.44 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    10:55

    Wise Disk Cleaner v.7.69 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от "мусора": Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    10:201

    PDFCreator v.1.6.0 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    09:45

    Active@ Hard Disk Monitor v.3.1.9 - программа для мониторинга состояния жестких дисков: Программа для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    09:10

    Вышла новая версия Ammyy Admin v.3.1. для удаленного управления компьютерами: «Ammyy» объявила о выходе релиза популярной программы Ammyy Admin 3.1

    08:35

    BBK Vivo X1 метит на звание самого тонкого и самого «музыкального» смартфона в мире: Смартфон рассчитан на аудиофилов

    08:2032

    Новая уязвимость для пользователей устройств на Android – SMS-фишинг: Недавно вскрытая проблема с утечками привилегий в операционной системе Android позволяет приложениям получать доступ к функциям телефона, которые им не разрешены.

    08:00

    В феврале Loongson Technology представит подробности о процессоре Godson 3B1500: Разработку Godson 3B1500 частично профинансировала Академия наук КНР

    07:3022

    Imation начинает поставки картриджей LTO 6 Ultrium: Картридж LTO 6 Ultrium вмещает 6,25 ТБ данных

    07:157

    Корпус для ПК Abee acubic E40 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX: Габариты Abee acubic E40 — 209 х 109 х 219 мм

    07:0013

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018