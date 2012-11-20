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    20 ноября 2012

    В Китае представлен смартфон Motorola MT788 на платформе Intel Medfield: Аппарат оснащен тем же процессором Intel Atom Z2480, что и RAZR i

    22:536

    Недорогой корпус для HTPC с лаконичным дизайном — NOX Media HD: $58

    21:3614

    Появились первые результаты тестов твердотельного накопителя Intel SSD 525 типоразмера mSATA: Твердотельные накопители Intel SSD 525 появятся в продаже в будущем году

    20:471

    Blux Camera — улучшение качества снимков на iPad: Приложение, которое значительно расширяет возможности встроенной в iPad камеры

    19:57

    Dr.Web для Android скачали больше 10 миллионов раз: Dr.Web для Android Light регулярно входит в тройку самых популярных приложений в общем рейтинге Android-маркета Google Play в России.

    19:36

    Яндекс.Shell предустановлен в телефоне МТС: Компания МТС выпустила в продажу операторский смартфон МТС 968.

    19:33

    Фоторедактор Pixlr-o-matic 2.1.3 для Android: Бесплатное приложение от онлайнового редактора изображений Pixlr.com, позволяющее добавлять разнообразные эффекты на фотографии

    19:31

    Quickdroid 4.2.1 — поиск информации на Android: С помощью данного приложения можно выполнять мгновенный поиск приложений, контактов, ссылок в избранном.

    19:29

    Tweetbot 2.6.1 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    19:27

    Обновление BSPlayer для Android: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    19:26

    Обновление My WebMoney 1.3 для Android: Появилась возможность зарегистрироваться в системе WebMoney Transfer прямо из приложения

    19:18

    В каталоге Club 3D появились 3D-карты GeForce GTX 670 royalQueen и GTX 660 Ti royalQueen: В конфигурацию GeForce GTX 670 royalQueen и GeForce GTX 660Ti royalQueen входит по 1344 ядра CUDA

    18:53

    Обновление Opera Mini 7.1 для J2ME и BlackBerry: Помимо исправлений ошибок и улучшений стабильности работы браузера, в данной версии появился новый, переработанный менеджер загрузок

    18:42

    Объем жестких дисков WD Black достиг 4 ТБ: Рекомендованная производителем цена жесткого диска WD Black объемом 4 ТБ (WD4001FAEX) — $339

    18:4115

    Мобильные приложения Translate.Ru могут работать оффлайн: После установки словарей офлайн-перевод доступен только для отдельных слов, для текстов по-прежнему необходимо подключение к сети

    18:37

    Ассортимент Gigabyte пополнился еще одной 3D-картой GeForce GTX 660 Ti WindForce 3 с 3 ГБ памяти: 3D-карту Gigabyte GeForce GTX 660 Ti WindForce 3 охлаждают три вентилятора

    17:292

    По словам Memoright, ее специалистам удалось увеличить срок службы SSD QuadLife в четыре раза: В SSD QuadLife используется флэш-память типа MLC

    16:497

    В System76 выбрали для игрового ноутбука Bonobo Extreme с экраном размером 17,3 дюйма ОС Ubuntu: Цена игрового ноутбука Bonobo Extreme в базовой конфигурации равна $1499

    15:0547

    Razer начинает продажи игровых мышей Ouroboros: Мышь Razer Ouroboros подходит для правшей и левшей

    14:3811

    Серверы ASUS ESC4000 G2 рассчитаны на установку ускорителей Intel Xeon Phi и NVIDIA Tesla K20/K20x: Производительность серверов серии ASUS ESC4000 G2 достигает 4 TFLOPS

    14:038

    Intel лицензирует у Creative разработки в области GPU и покупает самих разработчиков: Сумма сделки между Intel и Creative — 50 млн. долларов

    13:4416

    Начались продажи системных плат EVGA Z77 Stinger типоразмера Mini-ITX : Плата EVGA Z77 Stinger типоразмера Mini-ITX стоит $200

    13:1916

    AkelPad v.4.8.0 - бесплатный текстовый редактор: Небольшой бесплатный текстовый редактор

    13:15

    EK-RAM Dominator Module Adapter позволяет охватить модуль памяти системой водяного охлаждения: Цена EK-RAM Dominator Module Adapter — 25 евро

    13:093

    WinLock v.6.07 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    12:40

    HelpNDoc v.3.7.1 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    12:05

    SUPER 2012 Build 54 - качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    11:30

    PhotoFiltre Studio X v.10.7.2 - программа для редактирования графических изображений: Программа для редактирования графических изображений

    10:551

    MSI Afterburner v.2.3.0 - фирменная утилита для разгона видеокарт MSI: Вышла новая версия фирменной утилиты для разгона видеокарт MSI

    10:20

    Библиотеки Dr.Web AV-Desk: еще больше возможностей: «Доктор Веб» объявляет о выпуске библиотек для интеграции приложений и сервисов партнеров с интернет-сервисом Dr.Web AV-Desk

    09:45

    Новая версия «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» – новая онлайн-регистратура и быстрая интеграция с МИС: «1С-Битрикс» выпустила новую версию готового решения «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации 12.0»

    09:101

    SaaS-система для бюджетирования от Adaptive Planning расширяет свою функциональность: Adaptive Planning объявила о выходе очередного обновления одноименной SaaS-системы

    08:35

    Системная плата ASRock A55 Pro рассчитана на гибридные процессоры AMD в исполнении FM1: Новинка удивляет нелогичным расположением портов SATA

    08:0211

    "Мобиплас" обновил Android-приложение "Платежный сканер ЖКХ": Теперь программа позволяет оплачивать счета ОАО "Мосэнергосбыт" в Московской области

    08:00

    Утечка дает представление о платформе Intel Atom (Bay Trail-T) для планшетов : Выход Bay Trail-T запланирован на 2014 год

    08:0021

    Трехмерный принтер Solidoodle 3 может «печатать» объекты размерами до 20 х 20 х 20 см: Трехмерный принтер Solidoodle 3 стоит $799

    07:4015

    Представлены низкопрофильные модули памяти Crucial Ballistix LP: Список новинок Crucial включает модули DDR3L объемом до 8 ГБ

    07:308

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