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    24 ноября 2012

    ASUS выпустит 3D-монитор VG248QE с временем отклика 1 мс и кадровой частотой 144 Гц: 24 дюйма

    21:4424

    Карты Nokia HERE доступны для iOS: Приложение для iOS функционирует на базе HTML5 и предусматривает возможность работы без подключения к Интернету

    21:29

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android : Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    21:28

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    21:27

    Обновлена SketchBook Pro 2.7 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    21:21

    Panoramatic 360 4.9.5 дает возможность создавать панорамы на iPhone: Приложение позволяет создавать круговые панорамные изображения из серии последовательных снимков

    21:18

    Mercury Web Browser Pro 7.1 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    21:172

    Kingsoft free Office 5.2 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    21:13

    Handcent SMS 4.6.1 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    21:11

    Adobe Reader 10.4.2 для Android — работа с PDF : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    21:05

    Skype работает на планшетах с Android: Вышла новая версия приложения Skype 3.0 для Android

    21:022

    AdAway 2.0 — блокировка рекламы и спама на Android: Программа периодически обновляет данные, используя открытые базы данных IP адресов спамеров

    20:59

    Новая версия клиента BombusMod для всех телефонов с поддержкой Java: Данное приложение выполняет функции Jabber-клиента и представляет собой модифицированную версию клиента Bombus

    20:58

    GIGABYTE представила обновлённые внешние накопители серии Pure Steel: USB 3.0

    18:543

    intelliPaper предлагает встраивать флэшки в печатную продукцию: Флэшки из бумаги и картона помогут дополнить печатную информацию

    16:5618

    Intel отгрузила миллиард однокристальных систем для сотовых телефонов: Речь идет вовсе не об однокристальных системах Intel Atom

    16:3113

    В британском музее снова заработал компьютер, которому в этом году исполнился 61 год: В конструкцию Harwell Dekatron входит 828 декатронов

    16:1320

    Club 3D предлагает покупать видеокарты попарно: Три комплекта по две видеокарты

    12:2220

    На дисплее Sharp PN-R903 человека среднего роста можно показать в натуральную величину: 90-дюймовый жидкокристаллический дисплей Sharp PN-R903 предназначен для установки в публичных местах

    07:0016

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