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    8 ноября 2012

    ZOTAC укомплектовала неттопы ZBOX AD06 и ZBOX AD06 Plus гибридными процессорами AMD E2-1800: Компьютеры предлагаются в Европе по цене 250 и 300 евро соответственно

    22:354

    BitFenix окрашивает корпуса Prodigy в «огненный красный» и «атомный оранжевый» цвета: Владельцы корпусов Prodigy теперь смогут украсить их декоративными панелями и фирменными наклейками

    22:264

    Eizo представила 17-дюймовый монитор FlexScan S1703-T с «бумажным» режимом: Продажи монитора Eizo FlexScan S1703-T компания обещает начать 22 ноября

    18:2910

    Cray XC30 — первый суперкомпьютер Cray на процессорах Intel Xeon: В конфигурацию Cray XC30 входит система внутренних соединений Aries

    17:0315

    Nox представила недорогой стильный корпус NX-3: 38 евро

    15:5014

    Охладители NT01-Pro и NT06-Pro пополнили ассортимент компании SilverStone : По шесть тепловых трубок

    15:321

    Назван самый продаваемый смартфон в мире по итогам третьего квартала 2012 года: Фанатов Apple ждет разочарование

    14:5640

    За год доля Apple на рынке планшетов сократилась с 60% до 50%: Планшеты с ОС Android успешно теснят планшеты с iOS

    14:0432

    AutoHotkey v.1.1.09.00 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    13:50

    Spyware Doctor v.9.1.0 - утилита обнаружения и удаления вредоносных и шпионских приложений: Утилита для обнаружения и удаления всевозможных вредоносных и шпионских приложений

    13:151

    LaCie представила NAS CloudBox объемом до 3 ТБ: Цена LaCie CloudBox объемом 1 ТБ равна $120, 2 ТБ — $150, 3 ТБ — $180

    13:144

    NeoDownloader v.2.9.3 - бесплатная версия массового загрузчика файлов: Вышла бесплатная версия массового загрузчика NeoDownloader

    12:402

    Смартфонам nubia предстоит конкурировать с лучшими смартфонами Apple, Samsung и HTC : ZTE будет продвигать смартфоны верхнего сегмента под маркой nubia

    12:3021

    Этот квартал на рынке ноутбуков пройдет под знаком Windows 7: Производители не успели распродать складские запасы

    12:14

    Wavosaur v.1.0.7.0 - крошечный, бесплатный аудио-редактор для операционных систем Windows XP/Vista: Крошечный, бесплатный аудио-редактор для операционных систем Windows XP/Vista

    12:05

    VMware Workstation v.9.0.1 - мощная система для работы с виртуальными машинам: Мощная система для работы с виртуальными машинами

    11:301

    VMware Player v.5.0.1 - программа для работы с виртуальными машинами VMWare: Бесплатная программа для работы с образами VMWare

    10:551

    WinSCP v.5.11 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    10:20

    Решения eScan для защиты Android-устройств: eScan представил инновационные решения для защиты мобильной платформы Google Android

    09:45

    Corel представляет Roxio Game Capture HD PRO: Первое интегрированное решение для захвата, редактирования, совместного доступа и потоковой передачи игрового видео в HD качестве

    09:10

    Cisco: к 2016 году глобальный облачный трафик увеличится в 6 раз: Второй ежегодный отчет от Cisco

    08:35

    10-Strike LANState Pro 6.3 – новые возможности для мониторинга локальной сети: 10-Strike Software объявляет о выходе новой версии программы для мониторинга и визуализации сети 10-Strike LANState Pro 6.3

    08:00

    Акции Apple за полтора месяца подешевели на 20% и вошли в нисходящую тенденцию: Падение акций застало Apple в ответственный момент

    08:00123

    Названы цены на объективы Tamron 70-200mm f/2.8 VC USD и 90mm f/2.8 Macro VC USD : Стала известна дата начала продаж объективов Tamron 70-200mm f/2.8 VC USD и 90mm f/2.8 Macro VC USD

    07:4527

    Жидкостные системы охлаждения процессоров Corsair Hydro Series H100i и H80i оснащены интерфейсом Corsair Link: СВО Hydro Series H100i и H80i стоят $120 и $100 соответственно

    07:3512

    В блоках питания Corsair AX860i и AX760i используется цифровое управление: Модель AX860i стоит $250, AX760i — $230, AX860 — $220, AX760 — $200

    07:2511

    Уменьшение толщины оптических приводов с 9,5 до 9 мм повышает их себестоимость менее чем на 10%: В будущем году в ультрабуках появятся оптические приводы толщиной 9 мм

    07:2027

    Store 'n' Go Ultra Slim — самый тонкий внешний жесткий диск Verbatim : Толщина Verbatim Store

    07:15

    Silicon Labs объединяет в микросхеме Si7005 датчики относительной влажности и температуры : Датчики Si7005 уже доступны в серийных количествах

    07:103

    Wortmann оценивает белый 22-дюймовый офисный монитор 2230W в 199 евро: Разрешение экрана 2230W равно 1680 x 1050 пикселей

    07:001

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