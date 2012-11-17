  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 ноября 2012

    I-O Data WN-TR2 — самый компактный в мире беспроводной маршрутизатор: Масса 17 г

    19:1221

    Penclic Mini Keyboard — эргономичная клавиатура для вашего здоровья: Проводная и беспроводная

    19:0615

    Специалисты iFixit разобрали смартфон Google Nexus 4: Ремонтопригодность Google Nexus 4 оценена в 7 баллов из 10 возможных

    16:4240

    Аналитики предсказывают большие перемены на рынке ноутбуков в 2013 году, включая смену лидера : Кому уступит первенство на рынке ноутбуков компания HP?

    16:0020

    Нишу нетбуков займут легкие ноутбуки с экранами размером 11,6 дюйма: Спрос на панели размером 11,6 дюйма растет

    15:3931

    Суд разрешил Apple и Samsung добавить в дело о патентах новые позиции: Во взаимные обвинения Apple и Samsung могут добавиться упоминания iPhone5, Galaxy Note, Galaxy S III и Jelly Bean

    14:5866

    Nanoxia Deep Silence 2 — корпус для ПК с хорошей звукоизоляцией : Продажи Nanoxia Deep Silence 2 начнутся в декабре

    13:2714

    Объектив Olympus M.Zuiko Digital 17mm f1.8 системы Micro Four Thirds оценен в $500: Продажи Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f1.8 начнутся в декабре

    08:0024

    Снижение контрактных цен на DRAM прекратилось: На начало ноября модули DDR3 объемом 2 ГБ стоили в среднем $9

    07:0011

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018