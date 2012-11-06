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    6 ноября 2012

    Представлена зеркальная камера Nikon D5200: Разрешение Nikon D5200 равно 24,1 Мп

    20:5344

    Apple может отказаться от процессоров Intel: От решения Apple отказаться от процессоров Intel выиграет не AMD

    17:5887

    Synology начинает поставки сетевых хранилищ DiskStation DS713+: DiskStation DS713+ масштабируется до 28 ТБ

    16:435

    Dell E2013H — 20-дюймовый монитор ценой $150: Разрешение ЖК-панели монитора — 1600 х 900 точек

    16:356

    «Дребеденьги» обновили клиент для iOS : Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    16:25

    Springpad 3.2 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    16:21

    Яндекс.Навигатор для iOS и Android стал точнее и умнее: На карты было добавлено около 5000 камер

    16:16

    Обновлен Skitch 2.0.02 для Android : Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    16:14

    AMD собирается выпустить восьмиядерный процессор FX-8300 с TDP 95 Вт: Уменьшить TDP процессора AMD FX-8300 позволило снижение частот

    15:3710

    TDK представила серию контроллеров твердотельных накопителей GBDriver RS4: Контроллеры TDK GBDriver RS4 поддерживают флэш-память типа NAND и интерфейс SATA 3 Гбит/с

    15:2011

    Cray модернизирует суперкомпьютеры серии XE6 установкой процессоров AMD Opteron 6300: Превосходство процессоров AMD Opteron 6300 над их предшественниками достигает 40%

    15:023

    Intel отправит на пенсию процессоры Core i5-3450S и Atom Z670: Заказать CPU можно будет до конца мая следующего года

    14:524

    EnVerv начинает поставки EV8000 — однокристального модема PLC : К достоинствам EV8000 относится наличие встроенного процессора приложений

    14:38

    Foxconn укомплектовала неттоп AT-5570 гибридным процессором AMD C-70: Масса устройства — всего 600 граммов

    14:359

    В Лондоне установят фонари, управляемые с помощью iPad: 14 тысяч фонарей

    14:2647

    IDT использует в микросхемах для беспроводной зарядки мобильных устройств разработку Qualcomm: Технология Qualcomm WiPower позволяет заряжать аккумуляторы смартфонов бесконтактно

    14:20

    CSR COACH16 — новый процессор для зеркальных, беззеркальных и компактных камер: COACH16 поддерживает USB 3.0

    14:013

    Imagination Tech покупает компанию MIPS : Приобретение MIPS обойдется покупателю в 60 млн. долларов

    13:346

    ASUS анонсировала стильные мониторы Designo MX279H и MX239H на основе панелей типа AH-IPS: 23 и 27 дюймов Full HD

    12:208

    JaBack v.9.17 - бесплатная программа для создания резервных копий важной информации: JaBack v.9.17 - бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    11:30

    KMPlayer v.3.4.0.55 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    10:55

    FreeFileSync v.5.9 - утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    10:20

    Intel представила твердотельные накопители DC S3700 Series корпоративного класса: Новая серия пришла на смену Intel 710 Series

    09:597

    System Mechanic v.11.1.6.1 - набор утилит для оптимизации работы ОС Windows: Набор утилит для оптимизации ОС Windows

    09:45

    LameXP v.4.06 - графическая оболочка для MP3-кодека LAME: Графический интерфейс для MP3-кодека LAME

    09:101

    DVDVideoSoft Free Studio v.5.7 - сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами: Сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами

    08:35

    NVIDIA Inspector v.1.96.7 - бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию о видеокартах на базе процессоров и чипсетов NVIDIA: Крошечная, бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию об аппаратном обеспечении видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA

    08:00

    UMC берется за разработку 14-нанометрового техпроцесса, построенного на использовании транзисторов FinFET: Использование FinFET позволит удерживать темпы повышения степени интеграции

    08:004

    MSI интегрировала в системную плату C847IS-P33 процессор Intel Celeron 847: Новинка наделена только одним слотом расширения PCI-Express 2.0 x1 и всего двумя портами SATA

    04:2910

    COUGAR RX: серия блоков питания разумной мощности: Владельцы транзисторных обогревателей из четырех видеокарт негодуют, всем остальным хватит

    01:5811

    Silicon Labs начинает поставки однокристальных систем EM35x для «интернета вещей»: По оценке экспертов количество устройств с поддержкой IoT к 2015 году превысит 15 млрд. штук

    00:3114

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