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    15 ноября 2012

    GA-F2A85XM-HD3 — новая системная плата GIGABYTE для процессоров в исполнении FM2: В одном из британских интернет-магазинов изделие можно купить за $91

    23:5611

    Briarwood — новые процессоры Intel Atom для систем хранения данных: Три процессора с поддержкой Hyper-Threading

    20:125

    «Многоядерная» охлаждающая подставка Deepcool Multi Core X6 получила четыре вентилятора: Подставка Deepcool Multi Core X6 подходит для ноутбуков с экраном размером до 15,6 дюйма

    17:272

    Sony раскрасила клавиатуры и мышки для ноутбуков: Три сюжета для клавиатур

    17:2516

    Kingston Digital начинает поставки твердотельных накопителей серии SSDNow V300 : В накопителях SSDNow V300 используются контроллеры LSI SandForce

    16:214

    IdeaPad C-series — новая линейка моноблочных компьютеров компании Lenovo: Lenovo IdeaPad C240, C245 и C340 можно будет купить уже в ноябре

    16:19

    Немного больше, чем клавиатура — iKey SWB-86-TP: Защита NEMA 4X

    16:167

    WinContig v.1.15 - простая, не требующая установки программа-дефрагментатор: Простая, не требующая установки программа-дефрагментатор

    15:00

    Capture .NET v.11.9 - бесплатная утилита для захвата изображений: Бесплатная утилита для захвата изображений

    14:25

    Lenovo анонсировала мини-компьютер IdeaCentre Q190: Новинка поступит в продажу в США в январе следующего года

    14:1319

    ChrisTV v.5.70 - программа для просмотра TV-передач на компьютере: Программа для просмотра TV-передач на компьютере

    13:50

    Hamachi v.2.1.0.262 - удобная программа для создания виртуальных сетей: Удобная программа для создания виртуальных сетей

    13:15

    Samsung выпускает модули eMMC объемом 64 ГБ на базе флэш-памяти 10-нанометрового класса: Встраиваемые карты памяти eMMC Pro Class 2000 предназначены для смартфонов и планшетов

    12:4010

    Ashampoo Burning Studio v.12.0.10 - комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD: Мощный комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD

    12:40

    BurnAware v.5.4 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    12:05

    Монитор Dell UltraSharp U2913WM на панели IPS разрешением 2560 x 1080 пикселей замечен в продаже : Первыми купить 29-дюймовый монитор Dell UltraSharp U2913WM смогут австралийцы

    11:5832

    PassMark BurnInTest v.7.0 Build 1016 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    11:30

    Find MAC Address v.3.8.0 - небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера: Небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера

    10:55

    Microsoft раскрывает подробности о новом SharePoint: На конференции SharePoint Conference 2012 Microsoft продемонстрировала множество нововведений, доступных в SharePoint 2013

    10:20

    ASUS комплектует «почти ультрабук» U38DT гибридным процессором AMD A8 и 3D-картой AMD Radeon HD 8550M: Стоимость лэптопа — $1040 (800 евро)

    09:5925

    Новая версия 8 Антивируса Dr.Web для Windows несет новые преимущества пользователям : «Доктор Веб» сообщает о выпуске восьмой версии Антивируса Dr.Web для Windows и Dr.Web Security Space

    09:45

    iiyama представила 20-дюймовый монитор ProLite E2080HSD: Монитор построен на базе ЖК-панели типа TN

    09:307

    Обновление ICQ для iOS: ICQ для iOS получила обновленную версию с расширенной функциональностью

    09:10

    Компьютерный корпус SilverStone Precision PS08 рассчитан на установку системных плат типоразмеров Micro-ATX and mini-ITX: Стоимость новинки в Европе — 30 евро без учета налогов

    08:455

    "МобиПлаС" выпустила стабильную версию приложения "Виджет Баланс +": "Мобильные платежные сервисы" сообщает о выпуске стабильной версии приложения для контроля баланса Android-смартфона и его быстрого пополнения с банковской карты

    08:35

    Представлены процессорные кулеры NZXT Respire T20 и Respire T40: Цена Respire T20 и Respire T40 равна $30 и $40 соответственно

    08:206

    ABBYY Business Card Reader для iPhone интегрируется с Salesforce: ABBYY выпустила новую версию ABBYY Business Card Reader для iPhone

    08:00

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