  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 ноября 2012

    Ассортимент Super Flower пополнился блоком питания Ice Butterfly мощностью 530 Вт для любителей разгона: В блоке Ice Butterfly применена схема активной коррекции коэффициента мощности

    20:3015

    Acer представила мониторы H226HQL и H236HL с поддержкой технологии MHL: Основаны на матрицах IPS

    19:2711

    Renice представила контроллер USB 3.0 SSD собственной разработки и накопители на его основе: От 32 до 512 ГБ

    19:104

    AMD обратилась за консультацией к специалистам по продаже компаний: Консультантам предстоит рассмотреть возможные варианты действий AMD в сложный для компании период

    18:3331

    Смартфон HTC J, укомплектованный 5-дюймовым дисплеем разрешением Full HD, представлен в США как HTC DROID DNA: Аппарат, не привязанный к контракту, оценивается в $600

    18:0221

    Фото дня: пассивный процессорный охладитель Zalman FX100-Cube: Конструкция Zalman FX100-Cube включает четыре тепловые трубки

    16:1917

    I-O Data оснащает портативные SSD серии HDPX-UTSS интерфейсом USB 3.0: В серию HDPX-UTSS HDPX-UTSS вошли накопители объемом 60, 120 и 240 ГБ

    16:001

    По подсчетам Gartner, Samsung за квартал продала почти 98 млн. сотовых телефонов, Nokia — 82,3 млн., Apple — 23,6 млн.: Продажи сотовых телефонов за год сократились на 3%, продажи смартфонов — выросли на 47%

    15:3628

    ECS не пожалела золота на системную плату Black Series Z77H2-A5X Deluxe: Новинка стала первой системной платой ECS, оснащенной портом Thunderbolt

    15:0115

    SSD Tweaker v.2.14 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    15:00

    Миниатюрное внешнее устройство для работы с картами памяти Apacer AM230 оснащено интерфейсом USB 3.0 : Размеры Apacer AM230 — 37 х 62 х 15 мм

    14:405

    Stickies v.7.1e - бесплатная утилита для создания и управления заметками: Бесплатная утилита для создания и управления заметками

    14:25

    mLogic обещает начать поставки шасси расширения mLink с интерфейсом Thunderbolt в течение месяца: Первоначально сроком начала поставок mLink был назван июнь

    14:143

    Kerio Control Firewall v.7.4.0 - высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности: Высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности

    13:50

    Rising PC Doctor v.6.0.5.75 - бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows

    13:15

    В июне 2013 года PocketBook выпустит электронную книгу, которая получит цветной сенсорный дисплей с внешней подсветкой: В устройстве будет использоваться дисплей E Ink Triton второго поколения

    12:5210

    WildBit Viewer v.5.12 - просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений: Быстрый просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений

    12:40

    Альфа-Банк запустил бесплатную версию мобильного банка — «Альфа-Мобайл-Лайт»: Теперь каждый клиент банка сможет ознакомиться со всеми преимуществами пользования мобильным банкингом совершенно бесплатно

    12:341

    Выпущен Skype 4.1.2 для iPhone 5:

    12:22

    Balabolka v.2.5.0.533 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    12:051

    "Лесные сказки. Зима" — авторские детские сказки на ночь для iPhone и iPad: Сказки прекрасно иллюстрированы, и каждую картинку можно разобрать в паззл, чтобы малыш мог поиграть с любимыми героями.

    12:03

    Advanced Uninstaller PRO v.11.14 – удобная программа для полного удаления других приложений: Удобная программа для полного удаления других приложений

    11:30

    Document.Editor 2013.14 - бесплатный текстовый редактор: Бесплатный текстовый редактор

    10:551

    Driver Genius Professional v.12.0.0.1211 - программа для управления драйверами в ОС Windows: Программа для управления драйверами в ОС Windows

    10:20

    DefenseWall HIPS v.3.20 - поведенческий анализатор для защиты ПК: Поведенческий анализатор для защиты ПК

    09:45

    HWMonitor v.1.2.1 - утилита мониторинга основных параметров состояния работы ПК: Утилита для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    09:10

    Системная плата Biostar Hi-Fi A85S3 рассчитана на процессоры AMD в исполнении FM2: Основой Hi-Fi A85S3 служит набор системной логики AMD A85X

    08:556

    Ericsson демонстрирует рекордную скорость передачи данных в сети LTE TDD — 223 МБит/с : Демонстрация выполнена в сети китайского оператора China Mobile

    08:507

    Everspin выпускает первые микросхемы памяти ST-MRAM для высокопроизводительных систем хранения: Ознакомительные образцы микросхем Everspin EMD3D064M 64 Mb DDR3 ST-MRAM уже поступают заказчикам

    08:456

    KinderGate Родительский Контроль 1.5 - защита для школ: Entensys сообщает о выходе KinderGate Родительский Контроль 1.5

    08:35

    Kingston Technology выпускает модули памяти HyperX Beast: Модули памяти Kingston HyperX Beast поддерживают профили Intel XMP

    08:354

    27 ноября Meizu представит второе поколение смартфона MX: Предполагаемая стоимость Meizu MX2 — $480

    08:2410

    Роскошных смартфонов Tonino Lamborghini TL700 Limited Edition изготовлено 650 штук: Смартфоны Tonino Lamborghini TL700 Limited Edition выпущены в двух вариантах цветового оформления

    08:2043

    Бэкап Linux и смешанных гетерогенных систем анонсирован компанией Новософт: Новософт объявила о новых возможностях Handy Backup для резервного копирования Linux систем и анонсировала ограниченный бесплатный тираж нового решения

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018