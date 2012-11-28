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    28 ноября 2012

    Заказы Apple могут повлиять на отношения TSMC с другими заказчиками: Считается, что TSMC начнет выпуск процессоров для Apple уже в будущем году

    20:4028

    В Европе можно будет купить фирменный набор из трех объективов Nikkor с максимальной диафрагмой F/1.8: Цена набора — 1245 евро

    20:1714

    Cooler Master оценивает коврик для мыши CM Storm PowerRX в 35 евро: Размеры коврика CM Storm PowerRX — 45 х 32 х 0,25 см

    17:1714

    Фото дня: смартфон RIM серии L на платформе Blackberry 10: Какие-либо подробности о новом смартфоне RIM пока неизвестны

    17:0015

    MSI выходит на рынок мобильных рабочих станций с моделью MSI GT60 Workstation: Начало продаж MSI GT60 Workstation — декабрь 2012 год

    16:255

    Оптические приводы I-O Data BRD-S16X и BRD-UT16X поддерживают запись дисков BD-R на скорости 16х: Изделия поступят в продажу в Японии в декабре

    15:276

    Sharp анонсирует PN-K321, свой первый 32-дюймовый монитор 4K, в котором используется технология IGZO: Ожидаемая цена Sharp PN-K321 — около $5500

    15:2451

    Яндекс.Навигатор обзавелся голосовым управлением: Пока что в бета-режиме

    15:22

    Толщина твердотельных накопителей Team Group Ultra L2 равна 7 мм: В серию Ultra L2 вошли SSD объемом 32, 64, 128 ГБ

    15:006

    Складная клавиатура Buffalo BSKBB15 оснащена интерфейсом Bluetooth: Складная клавиатура Buffalo BSKBB15 стоит примерно $86

    14:146

    OCZ представила твердотельные накопители Vector на базе контроллера Indilinx Barefoot 3: Впервые аппаратная и программная часть контроллера разработаны только силами OCZ

    13:5016

    Meizu представила смартфон MX2: Аппарат построен на базе однокристальной платформы Samsung

    13:2723

    BitFenix выпускает белый вариант корпуса Survivor: Продажи Survivor White начинаются в конце ноября по цене 99 евро

    12:485

    Fusion v.2.4.2 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    12:053

    JAlbum v.10.10.8 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    11:30

    StudioLine Photo Basic v.3.70.51.0 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    10:55

    Glary Utilities v.2.51 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    10:20

    Atrise Lutcurve v.1.7.0 - программа для калибровки мониторов: Программа для калибровки мониторов

    09:45

    Корпоративные решения «Лаборатории Касперского» получили сертификаты ФСТЭК: Знак качества: корпоративные решения «Лаборатории Касперского» получили сертификаты ФСТЭК

    09:10

    Mail.Ru Агент получил новые темы: Подразделение Instant Messaging компании Mail.Ru Group выпустило новую версию Агента для Android

    08:351

    Free Video Player – воспроизведение видео без ошибок и тормозов: MediaProLab объявляет о выходе бесплатного видеопроигрывателя Free Video Player

    08:001

    Смартфон BlackBerry Patagonia 9620 «засветился» на сайте Nextel: Смартфон BlackBerry Patagonia 9620 относится в бюджетному сегменту

    08:00

    Обновленная мышь Razer Orochi работает без замены источника питания вдвое дольше своей предшественницы: Модернизированная версия Razer Orochi получила новый датчик 4G

    07:308

    APU AMD A10 5800K удалось разогнать до 7,86 ГГц: Гибридный процессор AMD A10 5800K был установлен в системную плату Gigabyte F2A85X-UP4

    07:0011

    «Дребеденьги» выпустили клиент для Windows Phone: Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    00:19

    Новый Яндекс.Shell для Android c «бесконечной» адресной книгой: Интерфейс, который делает работу с Android проще и приятнее

    00:162

    Приложение WebMoney E-NUM теперь работает в Nokia Belle: риложение используется для генерации уникальных кодов доступа к программам и сервисам системы WebMoney Transfer

    00:10

    Обновлен мобильный Агент для Android: Теперь в мессенджере доступны новые темы оформления

    00:07

    Выпущен ABBYY CardHolder 1.5 для iOS: Приложение помогает упростить ежедневный обмен визитками

    00:04

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