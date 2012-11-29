  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 ноября 2012

    Popslate — чехол с четырехдюймовым экраном E Ink для iPhone 5, пока существующий в виде проекта: Наличие открытого API позволит независимым разработчикам ПО создавать приложения для Popslate

    23:1311

    По подсчетам IDC, рынок серверов за год сократился на 4%: Рынок серверов уже не тот

    22:1818

    ADATA ассоциирует внешний вид «флэшки» DashDrive Durable UD310 с драгоценным камнем: Накопитель выполнен по технологии Chip On Board

    19:248

    AMD планирует выпустить SSD под брендом Radeon: Производитель пока неизвестен

    17:5920

    Флэш-накопитель Kingmax UI-06 с интерфейсом USB 3.0 развивает скорость чтения до 85 МБ/с: Скорость записи Kingmax UI-06 достигает 22 МБ/с

    16:073

    Dell представила бюджетный 23-дюймовый монитор E2313H: Ориентировочная стоимость изделия — $150

    15:5911

    I-O Data представила ещё один внешний привод Blu-ray BRP-U6DM2 массой 330 г: Стоимость $178

    15:381

    Apple не удалось зарегистрировать в России «параллелограмм с закругленными углами» в качестве торгового знака iPad: Решение об отказе в регистрации товарного знака iPad остается в силе

    14:3846

    Блок питания Rosewill HERCULES-1600 располагает 16 кабелями с разъёмом 6+2 контакта: Стоимость $400

    13:487

    Корпуса Abee acubic D80 рассчитаны на системные платы типоразмера ATX: Конструкция корпуса acubic D80 включает элементы из стали толщиной 0,8 и 1 мм

    13:178

    Google выпустит «хромбук» под собственным брендом: Сенсорный экран диагональю 12,85 дюйма

    13:137

    Ericsson обвиняет Samsung в нарушении патентов: Патентная война всех против всех в разгаре

    12:1812

    Wireshark v.1.8.4 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    11:30

    UltraVNC v.1.1.8.0 - утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера: Утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера по локальной сети или через Интернет

    10:55

    Alcohol v.2.2.0.2 - мощный эмулятор CD/DVD/BD-дисков: Мощный эмулятор CD/DVD/BD-дисков

    10:20

    VideoCacheView v.2.40 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    09:45

    AMD собирается продать свой городок в Остине: Продажа комплекса зданий поможет поправить финансовое положение AMD

    09:1538

    Microsoft Dynamics CRM Online – теперь в России: На TechEd Russia 2012 Microsoft объявила о том, что решение Microsoft Dynamics CRM Online становится доступным российским компаниям самого разного размера бизнеса.

    09:10

    Новая версия «1С-Битрикс: Корпоративный портал 12.0» и «Битрикс24» - мобильные приложения, удобная CRM, интеграция с социальными сетями: «1С-Битрикс» представила новую версию продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал» и облачного сервиса «Битрикс24»

    08:35

    Дефицит iPad mini — благо для Apple?: Apple еще лидирует на рынке планшетов, но постепенно сдает позиции

    08:1522

    Fujitsu укомплектовала смартфон Arrows V F-04E на платформе NVIDIA Tegra 3 дактилоскопическим датчиком: Аппарат наделен адаптерами связи NFC и LTE

    08:018

    Zecurion Zlock сертифицирован ФСТЭК России: Zecurion сообщает о получении сертификата ФСТЭК России для DLP-системы Zecurion Zlock

    08:00

    Производители NAND готовятся к переходу в будущем году на 16-нанометровую технологию: Трудности при освоении нового шага технологических норм могут помочь стабилизировать цены

    07:303

    RIM проиграла в суде компании Nokia и может столкнуться с запретом на продажи всех смартфонов: Nokia просит запретить продажу устройств BlackBerry

    07:008

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018