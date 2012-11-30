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    30 ноября 2012

    Микрокомпьютер Raspberry Pi Model A стоимостью $25 можно будет купить в начале будущего года: Выпуск Raspberry Pi Model A уже начался

    19:3122

    В будущем году каждый пятый ноутбук может получить сенсорный экран: Производители панелей и ноутбуков несколько расходятся в оценках

    16:5434

    ASUS готовит 7-дюймовый планшет ME-172: В основу устройства ляжет однокристальная платформа WonderMedia PRIZM WM8950

    16:0911

    Sonnet начинает продажи шасси расширения Echo Express II с интерфейсом Thunderbolt: Шасси Sonnet Echo Express II рассчитано на две карты расширения для шины PCI Express

    16:037

    Evergreen DN-45545 — манипулятор с необычным хватом: Стоимость $36

    14:1127

    Apple приписывают поиск нового поставщика дисплеев для iPad mini: AUO не оправдала высокого доверия

    13:0317

    Ассортимент VTX3D пополнила 3D-карта HD7870 Black Edition: Предсказанный выход еще одной карты на GPU Tahiti LE состоялся

    12:391

    Судьба Renesas может решиться в эти выходные: Представители фонда INCJ и банкиры Renesas готовы сесть за стол переговоров

    12:05

    В этом году Microsoft рассчитывает продать не больше 2 млн. планшетов Surface RT: Microsoft сократила объем заказов на Surface RT вдвое

    11:3971

    "Цифрософт" выпустил первый в России интерактивный телерадиогид Tele.fm с автоопределением передачи по звуковому сигналу: "Цифрософт" объявляет о выпуске Tele.fm для iPhone и iPod touch

    10:001

    Тенденции использования мобильных приложений в корпоративной среде: Тенденции использования мобильных приложений в корпоративной среде

    09:00

    LiteManager v.4.4.3 – программа для удаленного доступа к компьютерам через Интернет: Программа для удаленного доступа к компьютерам через Интернет

    08:001

    Toshiba анонсирует поставки корпоративных жестких дисков MG03xxx400 объемом до 4 ТБ: Поставки пробных партий жестких дисков Toshiba MG03xxx400(Y) начнутся в декабре

    08:007

    Появилась официальная информация о цене и сроке начала продаж планшетов Microsoft Surface с Windows 8 Pro: Планшет Microsoft Surface с Windows 8 Pro и 64 ГБ флэш-памяти стоит $899

    07:3077

    Гарнитура JayBird BlueBuds X с интерфейсом Bluetooth стоит $170: Гарнитуру JayBird BlueBuds X можно «привязать» одновременно к восьми устройствам

    07:0010

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