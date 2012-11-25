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    25 ноября 2012

    3D-карта Leadtek WinFast GTX 650 имеет короткую печатную плату, но занимает два слота: Предусмотрен выпуск двух модификаций 3D-карты Leadtek WinFast GTX 650 — с 1 и 2 ГБ памяти

    22:104

    TSMC начинает строительство шестой очереди фабрики Fab 14, которой первой предстоит освоить 16-нанометровый техпроцесс: TSMC продолжает расширять производство на юге Тайваня

    19:1915

    Основным поставщиком экранов для iPad mini остается LG Display: В планшетах iPad mini можно встретить дисплеи двух разных типов

    18:3911

    В продаже замечены флэш-накопители в форме воинов Терракотовой армии: Доступны «терракотовые воины» объемом 2, 4, 8, 16 и 32 ГБ

    18:0615

    Intel ускорит разработку процессоров с пониженным энергопотреблением : Не связан ли уход Пола Отеллини с недостаточным вниманием к рынку мобильных решений?

    17:1219

    Смартфон Samsung SHV-E270L по условным наименованием Baffin «засветился» на сайте FCC: Смартфон Samsung Baffin получил пятидюймовый экран

    15:212

    Брюс Байер, изобретатель названого его именем фильтра для датчиков изображения, ушел из жизни: Изобретение Брюса Байера используется почти во всех современных фотокамерах

    14:2012

    Роутер Buffalo WZR-D1100H и адаптер WI-U2-400D поддерживают Wi-Fi 802.11ac: Комплект WZR-D1100H/U из роутера и адаптера стоит примерно $290

    13:524

    В Sony решили позолотить смартфоны Xperia P: Позолоченных смартфонов Sony Xperia P будет выпущено не больше 15 штук

    13:0119

    Samsung SDI оставила Apple без аккумуляторных батарей?: Как утверждается, Apple пришлось заказывать аккумуляторные батареи у китайских производителей

    12:4011

    Адаптер и кронштейн Nikon DSA-N1 и DSB-N1 позволяют использовать подзорные трубы Nikon Fieldscope совместно с камерами Nikon 1: Cвязка Nikon Fieldscope и Nikon 1 ориентирована на любителей съемки птиц, животных, самолетов и других удаленных объектов

    07:309

    Сменных объективов Nikkor выпущено 75 миллионов штук: Первый объектив Nikkor для зеркальных камер Nikon был выпущен в 1959 году

    07:154

    Ультрабук ASUSPro BU400 представлен официально: Масса ультрабука ASUSPro BU400 — 1,64 кг

    07:0027

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