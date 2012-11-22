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    22 ноября 2012

    Смартфон Lenovo LePhone S890 оснащен 5-дюймовым дисплеем и двумя слотами для карт SIM: Смартфон построен на китайской однокристальной платформе MediaTek MTK6577

    21:5728

    В серию Swiftech H2Ox20 Elite вошло две модели систем жидкостного охлаждения: Модель с радиатором H2O-220 Elite стоит $240, с радиатором H2O-320 Elite — $280

    20:301

    Samsung хочет оснастить следующий смартфон Galaxy S пятидюймовым экраном AMOLED разрешением 441 пиксель на дюйм: Проблемы с выпуском экранов могут задержать выход нового смартфона Samsung серии S

    20:0933

    Большинство производителей не станут выпускать видеокарты на основе GPU Tahiti LE: Возможно выпускать будет только компания TUL

    19:566

    Компактное хранилище Pegasus J4 рассчитано на четыре 2,5-дюймовых накопителя: HDD либо SSD

    18:03

    Габариты лаконичного по форме алюминиевого корпуса для ПК Abee E20 — 104 x 219 x 209 мм: Цена корпуса для ПК Abee E20 равна $270

    17:3811

    Sapphire анонсировала серию мини-ПК Edge VS: В младшей модели используется APU AMD A4-4355M, в старшей - A8-4555M

    17:355

    Вентилятор SilverStone FHP141 оснащен ограничителем максимальной скорости вращения: Вентилятор SilverStone FHP141 имеет семь лопастей

    17:041

    В корпусе для ПК Xigmatek Talon жесткие диски расположены под небольшим углом: Зачем конструкторы корпуса Xigmatek Talon придали ему наклон?

    16:1423

    VIA VL805 и VIA VL806 — четырехпортовый и двухпортовый хост-контроллеры USB 3.0 нового поколения: Поставки контроллеров VIA VL805 и VL806, сертифицированных USB-IF, уже начались

    15:2710

    Видеокарта PowerColor PCS+ HD7870 Myst основана на GPU Tahiti LE?: Аналог Club 3D Radeon HD 7870 jokerCard Limited Edition

    15:031

    Archos представила планшетный компьютер FamilyPad, оснащенный экраном диагональю 13,3 дюйма: Новинка оснащена процессором ARM Cortex-A8 частотой 1 ГГц

    14:537

    Начались продажи трехкнопочных игровых мышей Roccat Lua: Трехкнопочная игровая мышь Roccat Lua стоит 30 евро

    14:402

    Оптические приводы Buffalo BRXL-16FBS-BK и BRXL-16U3 записывают диски BD-R на скоростях до 16x : Цена BRXL-16FBS-BK равна $255, BRXL-16U3 — $322

    14:2010

    Buffalo объединяет в накопителе HD-LXV4.0TU3C жесткий диск объемом 4 ТБ и интерфейс USB 3.0 : В режиме простоя накопитель HD-LXV4.0TU3C потребляет всего 150 мВт

    14:102

    Суд обязал Apple «без промедления» предоставить юристам Samsung копию секретного договора с HTC: Секретные подробности соглашения между Apple и HTC могут помочь компании Samsung в споре с Apple

    12:5245

    Intel вдвое уменьшает прогноз поставок планшетов StudyBook на ближайшие полтора года: Контракт на сборку StudyBook достался Elitegroup Computer Systems (ECS)

    12:182

    Freemake Music Box v.0.9.6.1 - бесплатная программа для поиска и прослушивания музыки в Сети: Бесплатная программа для поиска музыки в Сети

    12:051

    SpeedUpMyPC v.5.3.4.3 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    11:30

    EK Water Blocks готовит водоблок для референсных 3D-карт GeForce GTX 660: Водоблок будет отводить тепло от GPU GK106, микросхем памяти и регуляторов напряжения

    10:591

    OrangeCD Player v.6.5.0 - компактный бесплатный медиаплеер для воспроизведения музыкальных файлов и аудио-дисков: Компактный бесплатный медиаплеер для воспроизведения музыкальных файлов и аудио-дисков

    10:55

    Becky! Internet Mail v.2.64.02 – простой почтовый клиент: Простой почтовый клиент

    10:20

    Networx v.5.2.6 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    09:45

    HWiNFO32 v.4.08 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    09:10

    «Лаборатории Касперского»: россияне не прочь пообщаться в Сети: Россияне не прочь пообщаться в Сети

    08:35

    "Бэкап на лету" стал возможен с новой версией Handy Backup: Новософт объявила о выходе новой версии Handy Backup

    08:00

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